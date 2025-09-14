Nou val de scumpiri. Ce alimente s-ar putea scumpi de la 1 octombrie și cu cât

Coaliția de guvernare nu va prelungi, cel mai probabil, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază după 1 octombrie. Șeful guvernului a transmis că decizia a fost luată, fără nicio opinie contra. Ilie Bolojan anunţă discuţii cu retailerii pentru a se asigura că nu cresc preţurile.

Orice reglementare a prețurilor, prin impunerea unor limite și eliminarea ulterioară a acestora, influențează considerabil piața, putând scădea sau crește considerabil inflația.

Ca atare, și renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va crește considerabil prețurile, nemaiexistând o limită procentuală pentru marja de profit a comerciantului.

Spre exemplu, în august 2023, prima lună cu adaos comercial plafonat la alimente de bază, prețurile medii ale produselor vizate de plafon au scăzut față de luna anterioară cu până la 49% în marile lanțuri de magazine, potrivit datelor analizate atunci de Consiliul Concurenței.

Cele mai mari reduceri s-au înregistrat la fructe și legume. Spre exemplu, prețul mediu al prunelor a scăzut cu 49%, cel al strugurilor, cu 47%, în timp ce roșiile, ceapa, ardeii galbeni, morcovii și cartofii s-au ieftinit cu 31% până la 37%, în august 2023 față de iunie 2023.

Din categoria lactatelor, prețul mediu al brânzei telemea s-a diminuat atunci cu 16,3% mai mic, cel al iaurtului, cu 10,5%, iar cel al laptelui, cu 6,2%.

Astfel, având în vedere că pe lanțul de la producător la raft jucătorii pot pune orice adaos, începând cu 1 octombrie 2025 sunt posibile ajustări în sus ale prețurilor la alimente pentru care se aplică acum adaos plafonat.

Altfel spus, nelimitați de lege, comercianții pot crește prețurile mult peste cele actuale, majorându-și marja de profit, cât să acopere măcar puțin din pierderile generate de plafonarea adaosului comercial.

Cel mai probabil, prin eliminarea plafonării adaosului comercial, comercianții își vor adăuga marje de profit cuprinse între 10 și 50%, cât să acopere scăderile de preț din trecut.

Ce produse alimentare s-ar putea scumpi de la 1 octombrie

Lista de alimente cu adaosul comercial plafonat cuprinde 17 produse și categorii de alimente- de la lapte, brânză și iaurt, până la făină, ouă, carne proaspătă de pui și porc, până la unele legume și fructe proaspete.

Alimentele care s-ar putea scumpi din cauza eliminării plafonării adaosului comercial sunt următoarele:

Pâine albă simplă (300-500 g, fără specialități)

Lapte de vacă de consum (1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, maxim 200 g)

Făină albă de grâu „000” (maxim 1 kg)

Mălai (maxim 1 kg)

Ouă de găină calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (maxim 2 l)

Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe cu os, aripi, varianta standard)

Carne proaspătă de porc (carne porc lucru, pulpă porc cu/fără os, spată de porc)

Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia, usturoi)

Fructe proaspete vrac (mere roșii, mere golden, prune, pere, struguri de masă)

Cartofi proaspeți albi vrac

Zahăr alb tos (maxim 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (maxim 250 g)

Magiun (maxim 350 g).

Măsura plafonării, introdusă în iulie 2023 și prelungită periodic

OUG 67/2023 a intrat în vigoare pe 30 iulie 2023 și prevede o măsură temporară de limitare a adaosurilor comerciale ce li se aplică tuturor persoanelor juridice înregistrate în România, indiferent de forma de organizare, pe întreg lanțul de producţie, import, comerț intracomunitar, distribuţie şi vânzare cu amănuntul.

Limitarea adaosului comercial se aplică astfel:

cota de adaos comercial practicată de procesator poate fi de maximum 20%, față de costul de producție al produsului, calculat potrivit reglementărilor contabile în vigoare, în care sunt incluse cheltuielile directe și indirecte;

cota de adaos comercial practicată în mod cumulat pe întreg lanțul de distribuție, indiferent de numărul distribuitorilor de pe lanț, poate fi de maximum 5%, față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale;

cota de adaos comercial practicată de comerciant la vânzarea cu amănuntul și cash&carry poate fi de maximum 20%, față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului; în cota de adaos comercial de maximum 20% vor fi incluse și remizele și risturnele, prevăzute în art. 3 pct. 6 din Legea 81/2022.

Nu se pot face distincții între produsele de marcă proprie ale comerciantului și celelalte, astfel că procedura de formare a prețului la raft trebuie să fie unitară. În ordonanță mai scrie și că e nevoie, pentru comercializarea acestor produse, de prezentarea dovezilor cu privire la valoarea adaosului comercial aplicat - adică declarații pe propria răspundere asumate de reprezentanții/împuterniciții producătorilor și comercianților.

În cazul vânzărilor succesive între distribuitori e nevoie de fiecare dată, adică la fiecare comercializare, de prezentarea dovezilor valorii adaosului comercial cumulat.

Măsura de limitare temporară a adaosurilor comerciale a vizat, la momentul intrării în vigoare, și contractele comerciale în derulare, care trebuiau modificate corespunzător.

Fiscul și Consiliul Concurenței se asigură că aceste prevederi nu sunt încălcate, sancțiunile pe care le riscă firmele fiind mai mari de data asta decât în mod normal - între 100.000 și 2.000.000 lei.

Măsura a fost prelungită de mai multe ori în cei doi ani care au trecut, ultima dată din iulie până la 30 septembrie 2025.