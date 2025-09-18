search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Purtătorul de cuvânt a Guvernului, clarificări despre disputele din coaliţie privind afirmația sa despre plafonarea preţurilor. „Nu am opinii personale”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre disputele din coaliţie privind afirmația sa despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază, că un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbește având în spate un mandat din partea premierului României.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului FOTO: Guvernul României
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului FOTO: Guvernul României

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii, nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid. Ceea ce v-am spus mai devreme este o chestiune principial şi general valabilă, poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declaraţie”, a spus Ioana Dogioiu, despre discuţiile din coaliţie privind nemulţumirile legate de afirmaţiile sale, privind plafonarea preţurilor la alimentele de bază, măsură care ar expira în curând, scrie News.

Ea a continuat: ”În fapt, prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet. După cum probabil ştiţi, tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme”. Ioana Dogioiu a anunţat că vineri dimineaţa premierul va avea o întâlnire pe tema preţurilor cu reprezentanţii retailerilor. ”Dacă în urma acestor discuţii şi a altor discuţii politice care ar putea avea loc în continuare vor apărea decizii ale premierului şi ale guvernului, vi le voi comunica cu siguranţă de la acest microfon sau în format scris”, a completat Dogioiu.

Întrebată dacă va desecretiza stenograma şedinţei de guvern, Ioana Dogioiu a răspuns: ”Nu, este un document clasificat, nu se declasifică decât prin hotărârea de guvern”.

Ioana Dogioiu a răspuns şi la afirmaţia deputatului PSD Adrian Câciu, care îi cerea acesteia să îşi ceară scuze, în urma conflictului legat de plafonarea preţurilor la alimentele de bază.

”Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie, fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să-mi cer scuze pentru nimic”, a spus aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a precizat, sâmbătă, că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.

Anterior, liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a transmis că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, susţinând că subiectul nu a fost discutat în coaliţie şi PSD nu poate fi de acord cu această decizie.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
digi24.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
prosport.ro
image
Simulare salariu net 2025: cât îți ia statul prin CAS și CASS
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Cine este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Ilinca este o sportivă renumită
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Jador și-a botezat băiețelul! Cine au fost nașii! Manelistul și soția lui și-au dorit enorm ca ei să fie cei care le creștinează băiețelul! Avraam este ADORABIL! GALERIE FOTO!
romaniatv.net
image
De când se pot înscrie persoanele fizice în Programul "Rabla". Care este valoarea ecotichetelor acordate
mediaflux.ro
image
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Donald Trump: „Ești atât de frumoasă!” Kate Middleton, copleșită de complimente în timp ce palatul publică imagini din culise

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime