Marți, 4 Noiembrie 2025
Adevărul
Bolojan arată flexibilitate în reforma pensiilor magistraților. Coaliția discută azi forma finală a legii pentru PNRR

Premierul Ilie Bolojan este dispus să prelungească perioada de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare a magistraților, dar menține plafonul pensiei la 70% din salariul net. Coaliția discută azi forma finală a legii, necesară pentru respectarea termenelor din PNRR.

Briefingul de presă al unei ședințe de Guvern. FOTO: Inquam Photos
Briefingul de presă al unei ședințe de Guvern. FOTO: Inquam Photos

Premierul Ilie Bolojan dă semne de compromis în privința reformei pensiilor magistraților. Șeful Guvernului este dispus să accepte o perioadă de tranziție mai mare de 10 ani pentru creșterea vârstei de pensionare, însă nu vrea să modifice nivelul pensiei, care rămâne la 70% din salariul net.

Premierul și-a transmis poziția prin intermediul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, care a confirmat existența unei „flexibilități” în discuțiile din Coaliție. „Din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a depăși cei 10 ani”, a spus Abrudean la Parlament.

În schimb, procentul de 70% din salariul net pentru calculul pensiei nu este negociabil. PSD și președintele interimar Sorin Grindeanu, susținuți de Nicușor Dan, au propus o variantă de 75%, considerată mai „blândă”, dar Bolojan insistă ca reforma să păstreze pragul mai redus.

Diferențele de propuneri vizează și calendarul creșterii vârstei de pensionare, prevăzut în proiectul actual să ajungă la 65 de ani până în 2036. Rămâne de văzut dacă Premierul ar accepta o extindere până în 2041, însă decizia va fi discutată astăzi în ședința Coaliției, programată la ora 14.

PSD ceruse anterior formarea unui grup de lucru care să elaboreze o nouă lege, însă premierul Bolojan a susținut că proiectul deja trimis în Parlament, dar respins de Curtea Constituțională, poate fi ajustat punctual și retrimis rapid în procedură legislativă.

Reforma pensiilor magistraților reprezintă unul dintre jaloanele esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dacă legea nu este adoptată și promulgată până la finalul lunii, România riscă să piardă fonduri europene importante.

În prezent, pensia medie a magistraților este estimată la aproximativ 17.500 de lei, calculată pe baza unui procent de 70% din salariul net. Varianta propusă de PSD, cu un procent de 75%, ar ridica ușor acest nivel, însă ar fi contestată la Bruxelles ca afectând echitatea sistemului.

Mircea Abrudean a transmis că speră ca discuțiile din Coaliție să aducă rapid o soluție: „Tărăgănarea unor subiecte sensibile nu ne face bine deloc, nouă ca țară. Sper ca partidele din Coaliție să dea dovadă de maturitate și să tranșeze tema astăzi sau mâine.”

Politică

