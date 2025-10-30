România a încercat să obțină la Bruxelles amânarea legii pensiilor magistraților, anunță Tanczos Barna

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat joi seară, 30 octombrie, că Guvernul a încercat să negocieze cu Comisia Europeană (CE) o întârziere a jalonului PNRR privind reforma pensiilor magistraților.

Întrebat, la Digi 24, dacă a existat o tentativă de negociere cu Comisia Europeană pentru amânarea acestui jalon care expiră pe 28 noiembrie, vicepremierul a răspuns: „A existat și va exista probabil, dacă nu reușim să terminăm”.

Vicepremierul a adăugat că nu mai există spațiu pentru noi amânări: „Nu mai avem când să amânăm, pentru că avem mai puțin de un an de zile pentru a termina PNRR-ul”.

Barna a afirmat că România a pierdut oricum 7 miliarde de euro, „o sumă colosală” pentru bugetul României.

„În spatele acelei sume au fost mii, poate zeci de mii de proiecte care au rămas fără finanțare. Bine, unele n-au fost începute, au fost întârziate. Este vina celor care au avut contractele de finanțare și n-au lasat licitațiile, n-au început lucrările, n-au finalizat proiectele”, a afirmat Tanczos.

Pentru proiectele care mai pot fi salvate, Tanczos Barna a cerut un „focus pe proiecte, pe plăți, pe implementare, pe proceduri cât mai eficiente și rapide, ca să terminăm până la sfârșitul lunii august”.

În rest, „reformele nici nu mai pot fi negociate și amânate, pentru că n-avem cum să mai promitem”, a afirmat Tanczos.

Recent, CCR a respins legea care modifica condițiile de pensionare ale magistraților. Liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat că legea privind pensiile de serviciu ale magistraților nu poate fi finalizată până la publicarea motivării Curții Constituționale a României (CCR).

Acesta a precizat că discuțiile publice pe acest subiect au degenerat într-un atac la adresa sa, deși nu are nicio responsabilitate directă în ceea ce privește statutul magistraților.

Cu doar o zi înainte de aceste declarații, președintele UDMR a afirmat, luni seară, că în societatea românească există „nervozitate și nemulțumire” din cauza faptului că Guvernul și Parlamentul nu reușesc să rezolve problema pensiilor magistraților.