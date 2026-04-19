Bolojan a explicat ce va face dacă miniștrii PSD pleacă din Guvern: „Președintele nu mi-a cerut să demisionez. Voi asigura guvernarea”

Dacă vor fi retrași miniștrii PSD, alți membri ai cabinetului vor prelua portofoliile, a explicat premierul Ilie Bolojan, duminică seara, la B1. El a subliniat că președintele Nicușor Dan nu i-a cerut să demisioneze și a explicat de ce plecarea lui și aducerea unui premier-marionetă dorit de PSD nu va rezolva problemele.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, duminică seara, la B1, ce va face după ce miniștrii PSD se vor retrage din guvern: „După cum ați văzut în aceste zile, nu există niște critici legate de anumite lucruri care nu au fost respectate din planul de guvernare, legate de ce nu s-a făcut sau niște soluții care sunt propuse, care să îndrepte lucrurile. Dacă aș vedea că există o soluție, că ceva nu s-a făcut bine, care ar îndrepta lucrurile. Dacă premierul Bolojan ar fi ținut banii țării strânși într-o anumită zonă și nu i-ar fi eliberat, dacă s-ar fi putut face niște reforme, altele decât s-au făcut până acum, dacă ar fi fost niște soluții pe care PSD le-ar fi propus până acuma, dar nu le-a propus niciodată, atunci credeți-mă că n-ar fi fost niciun fel de problemă ca să mă retrag din această funcție. Asta că se poate de clară. Dar nu există soluții, n-au fost prezentate alte soluții”.

În acest context, premierul a susținut că are responsabilitatea să asigure funcționarea Guvernului deoarece există niște provocări foarte importante în perioada următoare.

„Nu voi demisiona”

„Deci, în funcție de ceea ce va decide PSD într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier. Asta este prima chestiune”.

Întrebat dacă nici măcar președintele Nicușor Dan nu-l poate convinge să demisioneze, Bolojan a susținut „Am discutat cu domnul președinte despre această chestiune, l-am informat cu privire la perspectiva vis-a-vis de ceea ce se întâmplă și vom discuta cu siguranță în zilele următoare vis-a vis de această posibilă criză care se prefigurează. Dar gândiți-vă că în condițiile în care se intră într-o asemenea criză, noi trebuie să ne absorbim fondurile europene pe care le avem prin PNRR până în august. Dacă guvernul nu funcționează, dacă sunt perturbații în activitatea guvernamentală, există o probabilitate să pierdem sume importante și veți vedea dacă s-ar întâmpla asta, că nimeni nu va răspunde în august când s-ar putea să pierdem niște sume.”

Întrebat despre discuțiile cu Nicușor Dan, premierul a arătat că s-au prezentat perspectivele fiecăruia. A subliniat că președintele nu i-a cerut demisia.

„În condițiile în care s-a întâmplat o astfel de situație de care v-am spus nu-i mi-o doresc pentru că cred că nu avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementelor constituționale și cel puțin într-o primă etapă, dacă vor fi retrași miniștri, alți membri ai cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniștrilor. Este important ca guvernul să lucreze în perioada următoare, pentru că, v-am spus, avem problema fondurilor europene. Avem problema a reducerilor de cheltuieli pe care trebuie să le facem. Gândiți-vă că noi am lăsat partea de reduceri de cheltuieli să se facă etapizat inclusiv anul acesta. Dacă nu ne vom reduce cheltuielile în continuare, prin închiderea reformelor care sunt începute, atunci, în mod evident, datele financiare din a doua parte a anului vor arăta diferit față de ceea ce s-a proiectat.”

„Există riscul să nu îndeplinim aceste jaloane PNRR și să nu luăm banii”

Premierul a arătat că problemele care vin ca urmare a războiului din Golf complică și mai tare situația din punct de vedere economic.

„Deci, guvernul se va concentra pe aceste probleme în așa fel încât să asigurăm funcționarea guvernamentală, să punem aparatul public să lucreze în continuare, să absorbim banii din PNRR”, a explicat liberalul.

El a explicat că pentru a lua banii de PNR trebuie aprobate câteva pachete legislative, unele care țin de hotărâri de guvern, altele care țin de legi, iar dacă aceste acte nu vor fi adoptate din cauza turbulențelor politică „există riscul să nu îndeplinim aceste jaloane și să nu luăm banii.”

„Un jalon are, de exemplu, o valoare de aproximativ 700 de milioane de euro. Avem 13-14 astfel de jaloane, din care, cred că jumătate, țin și de legislație care trebuie trecută prin Parlament. Deci sunt 3-4 miliarde de euro care depinde votul parlamentar și trebuie un dialog cu forțele politice pentru a te asigura că aceste proiecte sunt trecute până în vara acestui an.”

„Să presupunem că vine un premier nou care face lucrurile așa cum trebuie. Cât timp va lua PSD să facă ceea ce face acum?”

Întrebat dacă demisia lui și investirea unui alt guvern care să aibă susținerea Coaliției nu ar rezolva problemele cu banii din PNRR, Bolojan a susținut: „Dacă aș ști că astfel situația se rezolvă, n-ar fi nicio fel de problemă”. El susține că lipsa de curaj a lumii politice românești și fuga de răspundere a PSD nu vor rezolva problemele.

„În afară de asta, un alt motiv pentru care PSD acționează în felul acesta să dinamiteze guvernarea este dorința de a avea un premier confortabil, unii din oamenii din conducerea PSD și-ar dori probabil un premier de tip marionetă. Asta înseamnă că acest premier să fie cu nota de plată pentru ceea ce se face, iar în spatele lui, oamenii pricepuți în guvernările de tip subteran, să poată să șurubărească prin guvernare. Ori eu în această perioadă m-am luptat să fac ordine în finanțele țării și fondul de rezervă bugetară să nu mai fie folosit ca o pușculiță pentru a rezolva tot felul de lucruri.”

În ceea ce privește negocierile după o eventuală debarcare a guvernului, Bolojan a susținut că „în condițiile în care un alt partid decide premierul desemnat de PNL, acesta devine un partid anexă. Să presupunem că vine un premier care are o determinare foarte importantă, care face lucrurile așa cum trebuie mai departe. Întrebarea este cât timp va dura până PSD va face din nou ceea ce face în aceste luni și să genereze o criză?”

Iar dacă ar veni un premier de tip marionetă care doar să asigure o prezență acolo, credem că ar fi bine pentru România? – se întreabă Bolojan.

„N-ar fi bine nici pentru țară și n-ar fii bune nici pentru PNL. Deci, din punctul acesta de vedere, pentru mine lucrurile sunt cât se poate de clare”, a răspunst, tot el.

Ce se întâmplă cu eșalonul 2 al administrației

În ceea ce privește secretarii de stat, prefecții, oamenii din funcții de conducere din agenții și instituții publice, premierul a explicat: „gândiți-vă că în condițiile în care ai oameni care reprezintă guvernul care îl critică pe premier, prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai eliberându-i din funcție”.

Premierul a precizat că nu îi va disponibiliza pe toți acești funcționari publici: „Oamenii care nu înțeleg că a fi într-un guvern înseamnă și un act de responsabilitate și de decență publică, vă dați seama că dacă nu te poți baza pe ei, decizia rațională este să îi înlocuiești. Dar nu toți oamenii care sunt propuși de un partid sau altul trebuie înlocuiți numai pentru că sunt de la un partid sau altul, pentru că sunt oameni competenți, propuși de toate partidele, inclusiv de PSD. Oamenii care sunt acolo doar pe bază unei susțineri politice, dar dacă nu fac politica guvernului, n-au de ce să mai stea”.

Bolojan a susținut că dacă guvernul nu este demis de către Parlament printr-o moțiune de cenzură, el va funcționa în termenele care sunt prevăzute de Constituție. „Aceasta este un act de responsabilitate pentru țara noastră, practic, nu agățare de funcție, pentru că v-am spus, dacă ar fi niște soluții la această criză, dacă am vedea niște propuneri, nu doar declarații generale”.

Bolojan a susținut că unul dintre motivele pentru care PSD îl dorește plecat este că a deranjat mai multe zone gri ale administrației. Una dintre aceste fiind zona energiei. Premierul a susținut că a primit, vineri, lista celor care au făcut business-uri și au blocat zona aceasta de energie și le va publica în cursul săptămânii.

Șobolanii din cămară și sesizările la DNA

Bolojan a precizat că nu s-a referit la social-democrați drep „șobolanii din cămară” ci „la zone din statul român care sunt parazitate sistemic unde pentru că am pus reflectoarele pe ei, pentru că am luat măsuri, nu mai pot continua această parazitare, practic, a bugetelor publice, ceea ce cu siguranță a deranjat peste tot și cei care erau acolo, să nu vă imaginați că nu aveau niște susțineri politice sau nu i-a propus cineva dintr-un partid sau din altul. Eu nu-mi permit să arunc cu noroi într-un partid sau un altul, pentru că îi știu pe mulți oameni din toate partidele, de la consilieri local, primari, parlamentari, care sunt de bună credință, dar dacă m-ați întrebat de cei din PSD, eu nu știu dacă ei sunt conștienți mâine de faptul că tot ce li se spune legat de deficiențele guvernamentale, sunt lucruri care nu corespund realității.”

Unul dintre aceste lucruri este vânzarea companiilor de stat. „O nouă minciună care a fost vânturată în spațiu public, pentru că aici nu e vorba de vânzarea unei companii, ci de vânzarea unor acțiuni, a unor pachete minoritare, care înseamnă niște avantaje importante pentru administrarea acelei companii. În primul rând, vânzându-se niște acțiuni minoritare, intră un acționar privat, care cu siguranță asigură transparența și o mai bună administrare a companiei, dar decizia majoritară rămâne la stat, dar nu mai poate fi făcută administrarea în subteran.”

În plus, aceste operațiuni erau prevăzute în programul de guvernare și au fost discutate în mai multe ședințe ale Coaliției, a arătat premierul.

Întrebat de ce nu s-a dus la DNA dacă a găsit „șobolani” în administrație, Bolojan a răspuns: „Sunt lucruri care depind de guvern pentru a fi rezolvate și sunt lucruri care depind de parchete. Gândiți-vă că avem Exim Bankul care și-a subînchiriat sediul de la un intermediar privat în loc să-l închirieze cu o sumă de trei ori mai mică de la o firmă de stat. Am sesizat asta. Gândiți-vă că am sesizat peste tot unde problemele au avut o conotație de natură penală.”