Ilie Bolojan recunoaște că a vorbit cu Marilen Pirtea pentru portofoliul de ministru al Educaţiei. Când va lua decizia

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educaţiei în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcţie.

"Domnul Pirtea este rectorul Universităţii de Vest din Timişoara şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va deveni operaţională demisia domnului ministru David şi în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza ipotezele de lucru", a afirmat prim-ministrul, la Digi 24, întrebat dacă i-a propus funcţia de ministru al Educaţiei lui Marilen Pirtea.

El a precizat că propunerea Marilen Pirtea pentru Ministerul Educaţiei "nu este bătută în cuie".

Daniel David a anunţat pe 22 decembrie că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării.

David era în fruntea Ministerului Educației din decembrie 2024 când a fost numit în guvernul Ciolacu 2. Ulterior el a fost păstrat și în executivul condus de Ilie Bolojan care a intrat în funcție în iunie 2025.