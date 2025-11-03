Fostul ministru Eugen Teodorovici intră în cursa pentru Primăria Capitalei: „Am soluții pentru București”

Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici a confirmat oficial că va candida la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Acesta a precizat că va merge în competiție ca independent, dar a recunoscut că mai multe formațiuni politice și-au arătat disponibilitatea de a-i susține candidatura.

Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor Publice în guvernele Victor Ponta și Viorica Dăncilă, a anunțat că își va depune candidatura pentru funcția de primar general al Bucureștiului.

„Da! Da, candidez sigur! Deja se strâng semnături pentru această candidatură a mea. Eu candidez ca independent! Nu e o candidatură pentru cineva sau împotriva cuiva, pur și simplu candidez pentru că am soluții pentru București”, a declarat Teodorovici pentru stiripesurse.ro.

Întrebat dacă va avea sprijin politic în această cursă, fostul ministru a spus: „Sigur, sunt mai multe formațiuni politice care îmi vor susține candidatura, dar eu candidez ca independent”.

Critici la adresa primarilor de sector

Decizia lui Teodorovici nu vine pe neașteptate. La începutul lunii octombrie, fostul ministru critica în spațiul public activitatea unor primari de sector, acuzând practici ilegale legate de amplasarea stâlpișorilor pe străzi.

„Am văzut această «capodoperă» și pur și simplu nu pot să nu mă gândesc la sursele de venit, substanțial și ilegal, adăugat lunar în buzunarul propriu de către unii dintre edili”, scria el pe rețelele sociale.

Fostul ministru a ironizat fenomenul, numindu-l „schema «panseluța» în variantă modernă (stâlpișori)”, sugerând că unii dintre edilii care aspiră la funcția de primar general ar putea obține venituri necuvenite din astfel de proiecte.

Eugen Teodorovici a fost ministru al Finanțelor Publice în guvernele conduse de Victor Ponta și Viorica Dăncilă, în perioadele 2015, 2018 și 2019. Anterior, între 2012 și 2015, a ocupat funcția de ministru al Fondurilor Europene.