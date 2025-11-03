Foștii lideri de partid invitați la Congresul PSD. Ce spune Grindeanu despre prezența lui Nicușor Dan la lansarea candidatului USR pentru București

Sorin Grindeanu a anunțat lista foștilor șefi de partid care vor fi prezenți la Congresul PSD, organizat vineri, 7 noiembrie. Între aceștia sunt Adrian Năstase și Victor Ponta. Liderul interimar al PSD a precizat și că președintele Nicușor Dan nu este invitat.

„Am vorbit cu Viorica Dăncilă, e plecată, Victor Ponta a spus că va veni. Liviu Dragnea, din declaraţiile pe care le-am văzut, date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricţii de a participa”, a explicat Sorin Grindeanu la Parlament.

Vineri, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va invita la Congresul PSD și foşti preşedinţi ai partidului. Între cei invitați sunt Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Adrian Năstase a confirmat deja prezența.

„Dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, nu ne aducem înapoi pe toţi cei care au contribuit cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor”, a spus Grindeanu.

Nicușor Dan, prezent la lansarea candidatului USR

Întrebat dacă prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la lansarea candidatului USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, ar putea să tensioneze coaliţia, Sorin Grindeanu a precizat că nu și că a privit prezența sa ca pe o acțiune politică.

„Pentru mine nu a fost o surpriză prezenţa preşedintelui Nicuşor Dan la USR, fiindcă ştim cu toţii, Cătălin Drulă are nevoie de proptele ca să poată să creadă că va candida cu şanse. Îl ştim cu toţii pe Drulă”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai subliniat că bucureștenii au nevoie de administrație, nu de politică. „Unii înţeleg să facă politică, fiindcă sunt candidati slabi, şi cred că aşa, sprijinându-se pe Nicuşor Dan, au vreo şansă. I-au copiat şi sloganul de campanie, i-au copiat absolut tot, crezând că îi cresc şansele. Noi spunem următorul lucru. Vrem să facem administraţie, nu politică”, a mai spus Sorin Grindeanu.