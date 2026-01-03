Ministrul român de Externe, anunț despre situația din Venezuela: „Prima prioritate este siguranţa cetăţenilor români din această ţară”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela.

”Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situaţia din Venezuela şi am discutat astăzi alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea consiliului de securitate ONU. Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale”, a afirmat Oana Ţoiu, sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a adăugat că România este interesată în mod deosebit de ceea ce se întâmplă în Venezuela, întrucât acolo trăieşte ”o mică, dar relevantă” comunitate cu rădăcini româneşti.

”Prima prioritate este siguranţa cetăţenilor români din această ţară. Misiunile diplomatice şi consulare ale României din spaţiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistenţă în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”, a arătat ministrul român de Externe.

Potrivit lui Ţoiu, de câteva ore există un proces comun de informare reciprocă şi asistenţă consulară între ţările membre UE.

”Ne pronunţăm pentru reţinere şi responsabilitate din partea autorităţilor şi susţinem iniţierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democraţie, un deziderat constant exprimat de cetăţenii venezueleni. Lidera opoziţiei venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forţată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voinţa venezuelenilor, însă regimurile brutale nu pot continua la nesfârşit. Împărtăşim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri şi a criminalităţii organizate, care reprezintă o ameninţare semnificativă la securitatea noastră comună. Uniunea Europeană a instituit, şi cu participarea României, regimuri succesive de sancţiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfăşurarea profund viciată a alegerilor prezidenţiale din iulie 2024. Uniunea Europeană şi România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept preşedinte legitim al Venezuelei”, a subliniat Ţoiu.