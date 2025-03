Becali crede că Anamaria Gavrilă este „o femeie foarte obraznică, cu un tupeu ieșit din comun”. Apel către judecătorii CCR

George Becali îi roagă pe judecătorii CCR să nu îi invalideze candidatura lui George Simion. „Ajungem de râsul lumii”, dacă va candidata la prezidențiale Anamaria Gavrilă, susține deputatul AUR.

„Eu am lăudat CCR că l-a invalidat pe Georgescu, acum îi sfătuiesc și îi rog să nu îl invalidez pe Simion că altfel s-ar retrage și asta ne-ar mai trebui acum, Anamaria Gavrilă candidată la președinție. Asta ne-ar lipsi, le-am avut pe toate. Chiar așa am ajuns? Ajungem de râsul lumii”, a declarat George Becali, la Antena 3 CNN.

Deputatul Aur a mai spus că Anamaria Gavrilă este „o femeie foarte obraznică, cu un tupeu și o obrăznicie ieșite din comun”.

„La prima apariție mi-a plăcut de ea, în prima zi la Parlament am și dat mâna cu ea că părea o femeie bună, după care, după aparițiile ei mi-am dat seama că e o femeie foarte obraznică, cu un tupeu și o obrăznicie ieșite din comun. Femeia își pierde feminitatea când e așa. Cum să fie ea pregătită? Câți ani are”, a spus Becali.

De asemenea, Becali susține că Simion va fi lăsat să candideze, pentru a nu fi lăsată să candideze Anamaria Gavrilă.

„Oricum nu o votează nimeni, că nu mai are putere Georgescu să impună un candidat, mai ales pe Gavrilă”, a adăugat Becali.

Întrebat dacă este posibil ca și Anamaria Gavrilă să fi recurs la aceleași practici ca Georgescu în campania de anul trecut, el a răspuns: „De unde să aibă asta bani? Ea când ea cuvântul în Parlament își aruncă părul de nervi, se enervează mai mult după ce își termină discursul, să vezi ce dă din cap, ce nervoasă e. A venit în pantaloni și i-am zis că nu îi stă bine”.

Mai mult, Becali spune că Georgescu va dispărea în curând din spațiul politic.

„Peste două luni nu o să mai existe, deocamadată mai are puțină popularitate, dar peste două luni... L-au lăsat și bodyguarzii, din 300 de susținători la BEC, azi n-au fost nici zece, nici măcar presa nu îi mai dă atenție, după două zile, abia dupa 60 de zile. E istorie, la revedere”, a spus George Becali.

Miercuri, 12 martie 2025, George Simion și Anamaria Gavrilă au anunțat că vor continua mișcarea suveranistă cu acceptul lui Călin Georgescu. Ambii își vor depune candidaturile la alegerile prezidențiale din luna mai, însă unul se va retrage.

„Atât George Simion, cât și eu, Anamaria Gavrilă, ne vom depune candidaturile. Avem nevoie de voi să fiți alături de noi. Ca urmare a validării definitive a acestor canndidaturi, unul dintre noi se va retrage. Trebuie să dăm acestei mișcări suveraniste toate șansele. Fiți lângă noi”, a precizat Anamaria Gavrilă.