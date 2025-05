George Simion răbufnește după atacul lui Gigi Becali: „Eu mă sfătuiesc cu Călin Georgescu, nu cu oameni corupți”

George Simion a răbufnit, miercuri, în urma atacului lui Gigi Becali, care, marți, a dezvăluit ce a discutat cu liderul AUR imediat după ce candidatul suveranist a aflat că a pierdut alegerile prezidențiale și a spus despre Simion, că „nu mai este sănătos la cap".

Becali îl taxase pe Simion pentru amenințările cu „vărsare de sânge”.

„Vedeți cum funcționează propaganda asta! Vărsare de sânge ei voiau sa provoace! L-au trimis la 01.00 noaptea pe Gigi să încerce și așa, și așa, și așa, poate merge cu mine. Cu mine nu merge. Eu mă sfătuiesc cu Călin Georgescu, nu cu oameni corupți, implicați în fapte de corupție, care au încercat să ne corupă. Noi rămânem demni, alături de poporul român, iar Kovesi și Coldea, care, teoretic, s-au implicat și vor să revină în fruntea statului român. Nu o vor putea face! De asta sunt eu aici, de asta avem peste cinci milioane de români în spatele nostru și puzzlelul ăsta va fi demontat până la capăt”, a spus Simion, miercuri, într-un mesaj video postat pe TikTok.

Marți, Gigi Becali a dezvăluit, la Antena 3 CNN, ce a vorbit cu Simion în noaptea alegerilor: „I-am zis, bă George, gata, cu bărbăție recunoaște înfrângerea”.

Patronul FCSB a povestit și cu cine a votat.

„Eu voiam ca în cabina de vot să filmez cum pun ștampila pe Nicușor Dan, iar apoi să îi arăt lui Simion, după ce câștiga Nicușor Dan, dacă urma să câștige. M-am gândit că era prea dureros pentru George - că a fost prietenul meu - să-i fac așa ceva“, a spus Gigi Becali.

Becali spune că nu s-a bucurat că a ieșit Nicușor Dan.

„Nu m-am bucurat când e ieșit Nicușor Dan, pentru că nu puteam să mă bucur că a ieșit el. Eu am vrut să nu merg deloc la vot, dar știam că mă va întreba George. După ce nu mi-a răspuns la telefon atâta timp, el avea o problemă cu mine. El era interesat dacă am fost eu la vot. În privința lui Nicușor Dan am încredere că e un om cuminte și că stă în banca lui la Cotroceni. Nu am încredere că este un președinte, că nu are cum Nicușor Dan să fie președinte. E prea mic. Decât la matematică e prea mare“, a mai spus Gigi Becali.

Becali, despre Simion „nu mai este sănătos la cap"

Într-o intervenție pentru B1 TV, Gigi Becali l-a atacat dur pe George Simion, după ce șeful AUR a anunțat marți că va contesta rezultatul alegerilor prezidențiale, deși anterior, în noaptea de duminică și-a recunoscut înfrângerea.





Becali i-a transmis lui Simion că „asta-i Țara Românească, mă, nu ești în pădurea ta, mă!”.

„Păi nu mai există instituții ca să te luăm și să te arestăm noi pe tine, cu baia de sânge? Până acum tot am zis băi, e prietenul meu, e fratele meu mai mic. Băi, da’ bagabontule, păi și eu sunt deputat în Parlamentul României, care ți-am adus vreo 4-5 % și ție la AUR. Păi tu spui baie de sânge, păi tu chiar crezi că nu mai există instituțiile alea pe care le-ai lăudat tu? Păi nu mai există instituții ca să te luăm și să te arestăm noi pe tine, cu baia de sânge… ce instigări? Ba jupuit în piața publică, ba acum baie de sânge, dar unde te trezești, mă, în pădure? Bă, asta-i Țara Românească, mă, nu ești în pădurea ta, mă!”, a mai spus Becali.

Becali a mai spus despre Simion că „nu mai este sănătos la cap".