Becali i-a cerut iertare lui Nicușor Dan: „L-am ciondănit. Dacă era altul, se uita urât”. Reacția președintelui

Patronul FCSB Gigi Becali și-a cerut iertare luni, 26 mai, de la Nicușor Dan pentru că „l-a mai ciondănit”. Parlamentarul AUR a participat la ceremonia de învestire a noului președinte.

„Eu, dacă am văzut că m-a salutat omul, adică s-a uitat la mine și m-a salutat, m-am sculat de pe scaun și am dat mâna cu omul. Am dat mâna cu el. A spus ceva, «Vă salut». Și eu am zis «Iartă-mă». Că l-am mai ciondănit. A făcut gest frumos. Dacă era altul, trecea, se uita urât și pleca. Omul când m-a văzut a oprit, a zis «Vă salut». Cuminte omul. Dacă era Băsescu sau Iohannis, nici nu mă mai băga în seamă”, a spus Gigi Becali, citat de Liberatatea.

Deputatul Becali a mai declarat la ceremonie că: „Acum este un moment solemn, e investirea președintelui. L-a ales poporul, ăsta este, trebuie să-l susținem”.

Săptămâna trecută, patronul FCSB a recunoscut că, deși l-a votat pe liderul AUR din loialitate, „după ce a pierdut Simion, a dormit liniștit până la ora 11”.

De asemenea, deputatul a declarat la Digi24 că se bucură că a ieșit președinte Nicușor Dan, pentru că oamenii erau speriați de alternativa oferită de George Simion.

„Păi ce contestație să faci? Eu l-am îndrumat să aibă demnitate. Treaba lui, se face de râs. Mi-a spus, nea Gigi am nevoie de sprijinul tău în turul doi, în finală cu Nicușor Dan. I-am spus că dacă va fi așa va fi băiatul meu. I-am promis, trebuia să mă țin de cuvânt, numai că mă gândeam așa. Mulți îmi spuneau că pe mine o să mă aresteze primul.

Eu le spuneam că nu are ce să-mi facă mie. Mă gândeam: nu o fi mai bun Nicușor? Omul ce a spus: că respectă Constituția, că vrea să îl pună pe Bolojan, dacă îl vor partidele la consultări. La Simion, îi știam vicleniile. Azi i-am scris așa.

Voiam totuși să ieși președinte, pentru că mă interesa la omul Simion cum va ieși el din încurcătura dracilor în care a intrat. El de aceea nu a putut în campanie, nu mai știa în să vorbească în campanie, pentru că dracii nu-l lăsau. Eu, care eram prietenul lui nu îl mai voiam președinte. Când vedeam sondajele la televizor mă bucuram că crește Nicușor în sondaje, deși îl votam pe el”, a spus Becali.