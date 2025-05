Grindeanu: Nu știm exact ce dorește noul președintele. Vom merge cu un set de măsuri, dar avem niște linii roșii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit într-o emisiune TV că va merge la negocierile de la Cotroceni cu un set de măsuri economice, care vor fi prezentate președintelui Nicușor Dan. „Avem linii roșii peste care nu vom putea trece. E normal să vedem care este viziunea noului președinte”, a spus acesta.

„Vom merge la Cotroceni cu un set de măsuri, cu viziunea noastră, le vom prezenta președintelui. În acest moment eu și ceilalți colegi ai mei nu știm exact ce dorește noul președinte Nicușor Dan. Vom avea întâlniri în perioada următoare, vom vedea practic în ce mod dorește să gestioneze lucrurile pe termen mediu, chiar și lung și vom lua deciziile în cunoștință de cauză (...) Am rugat colegii mei din zona economică și financiară să pregătească un set de măsuri cu care să mergem la Cotroceni. Le vom prezenta președintelui și celorlalte partide”, a dezvăluit Sorin Grindeanu, luni seara, la Antena 1.

Liderul PSD a subliniat că formațiunea pe care o conduce „nu fuge de responsabilitate”

„Se poate guverna și fără noi. Nu fugim de responsabilitate. (...) PSD a spus mereu prezent, atunci când România a trecut prin momente sensibile”, a spus Grindeanu.

Totuși, a ținut să precizeze că PSD nu va renunța la așa numitele „linii roșii”, precum diminuarea investițiilor în România sau reducerea veniturilor cetățenilor.

„PSD este cel mai mare partid din Parlament, în urmă cu jumătate de an au fost alegerile parlamentare. (...) Suntem grupul cel mai mare. Românii au decis nu în urmă cu 3 ani, ci în urmă cu jumătate de an, au votat şi au dat PSD-ul câştigător. Sigur, suntem într-o realitate nouă, în sensul că avem un nou preşedinte. Dar, asta nu înseamnă că alegerile parlamentare care au avut loc în 1 decembrie au fost anulate sau s-au desfăşurat acum nu ştiu cât timp şi PSD-ul nu mai are legitimitat. Eu apreciez deschiderea noului președinte, asta nu însemnă că liniile roșii le putem trece foarte ușor”, a adăugat Grindeanu.

De asemenea, lider PSD a mai spus că are „o relație instituțională și corectă” cu președintele Nicușor Dan.

Așa cum „Adevărul” a relatat, în ședința Biroului Permanent Național al PSD de luni dimineață, majoritatea liderilor din teritoriu a exprimat sprijin pentru intrarea partidului la guvernare, potrivit unor surse din interiorul formațiunii.

„Este un mandat deschis. Noi mergem la discuţii, ceea ce este absolut corect. Nu vorbim în niciun caz de negocieri, pentru că, dacă vrei să te duci la negocieri, ar fi trebuit să pretinzi ceva, iar în acest moment noi nu pretindem absolut nimic. Mergem la aceste discuţii, binevenite, şi, atunci când se va degaja un punct de vedere comun, îl vom transmite colegilor din CPN, astfel încât să luăm decizia corectă. Repet, mandatul primit din partea colegilor din acest for politic este să avem deschise toate opţiunile şi după ce le vom şti, le vom prezenta şi vom lua o decizie”, a afirmat Grindeanu.