Băsescu explică de ce seduce discursul lui Călin Georgescu: „Pentru că nu-l înțeleg”

Fostul președinte al României Traian Băsescu l-a catalogat drept „șarlatan” pe Călin Georgescu, dar a admis că acesta este și „talentat”. Băsescu a explicat de ce o parte dintre români sunt atrași de discursul fostului candidat la alegerile prezidențiale, susținând că succesul acestuia se bazează pe faptul că mesajul său nu este înțeles în profunzime.

Întrebat la Digi24 de ce crede că oamenii sunt seduși de discursul lui Călin Georgescu, Traian Băsescu a răspuns direct: „Pentru că nu-l înțeleg. Este un discurs fals. Dacă iei afirmațiile și încerci să le pui în practică, vei constata că nu se pot pune foarte multe lucruri în practică. E un discurs frumos și rotund”.

La observația jurnalistului – „Și atunci de ce nu fac toți politicienii ce face Călin Georgescu?” – fostul președinte a continuat: „E o chestie de talent. Deci poți să fii un talentat ori șarlatan. El e și una și alta”.

Călin Georgescu, sub control judiciar și trimis în judecată în mai multe dosare

În prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

De asemenea, Georgescu este judecat într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra și alți 20 de inculpați.

Întâlnirea „în condiții de clandestinitate” și planul grupului paramilitar

Potrivit rechizitoriului, în contextul hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Anchetatorii arată că acesta acționa în zone de conflict internațional, desfășura activități de recrutare și instruire paramilitară și l-a susținut pe Georgescu atât în timpul campaniei electorale, cât și anterior, în scopul pregătirii acesteia.

Procurorii mai susțin că Horațiu Potra a coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, condus de el, care urma să se deplaseze cu șapte mașini spre București pentru a declanșa proteste față de autoritățile statului. Acestea ar fi trebuit să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, „în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat şi al asigurării reconfigurării ordinii constituţionale, prin detaşarea de principiile sale fundamentale şi de regulile statului de drept”, punând astfel în pericol siguranța națională.

Arme albe și materiale pirotehnice, găsite în mașini

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre în zonele Balotești–Săftica (Ilfov), Mănești și Cornești (Dâmbovița), precum și în Capitală. Oamenii legii au oprit și controlat mai multe mașini, în interiorul cărora au fost găsite cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, pistoale și materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, „cu potențial de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave și deces”.

Concluzia procurorilor, care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpați, este că urmarea imediată a acțiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.