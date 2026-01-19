search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Băsescu explică de ce seduce discursul lui Călin Georgescu: „Pentru că nu-l înțeleg”

0
0
Publicat:

Fostul președinte al României Traian Băsescu l-a catalogat drept „șarlatan” pe Călin Georgescu, dar a admis că acesta este și „talentat”. Băsescu a explicat de ce o parte dintre români sunt atrași de discursul fostului candidat la alegerile prezidențiale, susținând că succesul acestuia se bazează pe faptul că mesajul său nu este înțeles în profunzime.

Traian Băsescu, l-a catalogat drept „șarlatan” pe Călin Georgescu FOTO: Mediafax
Traian Băsescu, l-a catalogat drept „șarlatan” pe Călin Georgescu FOTO: Mediafax

Întrebat la Digi24 de ce crede că oamenii sunt seduși de discursul lui Călin Georgescu, Traian Băsescu a răspuns direct: „Pentru că nu-l înțeleg. Este un discurs fals. Dacă iei afirmațiile și încerci să le pui în practică, vei constata că nu se pot pune foarte multe lucruri în practică. E un discurs frumos și rotund”.

La observația jurnalistului – „Și atunci de ce nu fac toți politicienii ce face Călin Georgescu?” – fostul președinte a continuat: „E o chestie de talent. Deci poți să fii un talentat ori șarlatan. El e și una și alta”.

Călin Georgescu, sub control judiciar și trimis în judecată în mai multe dosare

În prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost trimis în judecată pentru infracțiunea de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

De asemenea, Georgescu este judecat într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra și alți 20 de inculpați.

Întâlnirea „în condiții de clandestinitate” și planul grupului paramilitar

Potrivit rechizitoriului, în contextul hotărârii Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Anchetatorii arată că acesta acționa în zone de conflict internațional, desfășura activități de recrutare și instruire paramilitară și l-a susținut pe Georgescu atât în timpul campaniei electorale, cât și anterior, în scopul pregătirii acesteia.

Procurorii mai susțin că Horațiu Potra a coagulat un grup paramilitar format din 21 de persoane, condus de el, care urma să se deplaseze cu șapte mașini spre București pentru a declanșa proteste față de autoritățile statului. Acestea ar fi trebuit să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, „în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat şi al asigurării reconfigurării ordinii constituţionale, prin detaşarea de principiile sale fundamentale şi de regulile statului de drept”, punând astfel în pericol siguranța națională.

Arme albe și materiale pirotehnice, găsite în mașini

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre în zonele Balotești–Săftica (Ilfov), Mănești și Cornești (Dâmbovița), precum și în Capitală. Oamenii legii au oprit și controlat mai multe mașini, în interiorul cărora au fost găsite cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, pistoale și materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, „cu potențial de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave și deces”.

Concluzia procurorilor, care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpați, este că urmarea imediată a acțiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
fanatik.ro
image
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Cine este soția lui Ofri Arad, omul care e la un pas să semneze cu FCSB. Cu ce se ocupă tânăra și când s-au cunoscut cei doi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Cum să îți folosești energia Venus–Pluto pentru conexiuni mai profunde în 2026
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Legăturile dureroase dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta. Ce i-a grăbit, de fapt, moartea marelui poet
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor