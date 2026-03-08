Arabia Saudită a avertizat Iranul cu represalii înaintea mesajului de scuze al președintelui Iranului. Semne de diviziuni în cadrul regimului

Arabia Saudită a transmis un avertisment ferm către Teheran, subliniind că, deși sprijină o soluție diplomatică pentru conflictul în curs dintre Iran și Statele Unite, continuarea atacurilor asupra regatului și a infrastructurii sale energetice ar putea forța Riadul să riposteze în aceeași manieră, au declarat patru surse apropiate situației citate de Reuters.

Avertismentul a fost transmis înaintea unui discurs susținut sâmbătă de președintele iranian Masoud Pezeshkian, care a prezentat scuze statelor vecine din Golf pentru acțiunile recente ale Teheranului, aparent într-o încercare de a calma furia regională după loviturile iraniene care au vizat ținte civile.

Cu două zile înainte, ministrul saudit de externe, prințul Faisal bin Farhan, a purtat o convorbire telefonică cu ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, în cadrul căreia a prezentat clar poziția Riadului, au declarat sursele.

Arabia Saudită rămâne deschisă oricărei forme de mediere menită să reducă tensiunile și să ducă la o soluție negociată, au citat sursele afirmațiile prințului Faisal. El a subliniat că nici Arabia Saudită, nici alte state din Golf nu au permis Statelor Unite să utilizeze teritoriul sau spațiul aerian pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

Totuși, prințul Faisal a transmis și un avertisment ferm: dacă atacurile iraniene împotriva teritoriului sau infrastructurii energetice saudite vor continua, Riadul va fi nevoit să permită forțelor americane să opereze de pe bazele sale, iar regatul va riposta în cazul unor noi atacuri asupra instalațiilor sale energetice.

Sursele au adăugat că Arabia Saudită a menținut contacte diplomatice regulate cu Teheranul prin ambasadorul său, de la începutul campaniei militare a SUA și Israelului împotriva Iranului, pe 28 februarie, după prăbușirea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Ministerele de externe saudit și iranian nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

În ultima săptămână, Iranul a lansat atacuri masive cu drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, Kuweitului, Qatarului, Bahrainului și Arabiei Saudite. Aceste lovituri au urmat uciderii liderului suprem iranian, Ayatollah Ali Khamenei, în prima zi a conflictului, ceea ce a determinat lovituri de represalii ale Teheranului asupra Israelului și statelor din Golf care găzduiesc baze militare americane. Între timp, Israelul a atacat grupul armat Hezbollah din Liban, sprijinit de Iran.

Araqchi a declarat sâmbătă că a rămas în contact strâns cu oficialii saudiți, afirmând că Riyadhul a promis că nu va permite utilizarea teritoriului, apelor sau spațiului aerian pentru atacuri împotriva Iranului.

În discursul său de sâmbătă, Pezeshkian a declarat că consiliul temporar de conducere al Iranului a aprobat suspendarea atacurilor asupra țărilor vecine, cu excepția cazului în care acestea atacă direct Iranul. „Îmi cer personal scuze țărilor vecine care au fost afectate de acțiunile Iranului”, a declarat el.

În ce măsură declarațiile lui Pezeshkian semnalează o schimbare de abordare nu e clar, dat fiind că au fost raportate noi atacuri asupra statelor din Golf sâmbătă.

Într-un semn al unor posibile diviziuni în conducerea Iranului, Comandamentul Central Khatam al-Anbiya - comandamentul unificat al forțelor armate iraniene - a emis o declarație în care afirmă că bazele și interesele SUA și Israel din regiune continuă să fie ținte. Declarația subliniază că, deși forțele armate iraniene nu au acționat până acum împotriva statelor vecine, respectându-le suveranitatea și interesele, în schimb orice active americane sau israeliene pe uscat, mare sau aer vor fi considerate în continuare ținte și vor fi vizate de „lovituri puternice și grele”.

Președintele american Donald Trump a susținut pe rețelele sociale că Iranul „și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu”, afirmând că promisiunea de a nu mai ataca aceste țări a fost un răspuns la presiunea militară constantă a SUA și Israel.

Două surse iraniene au confirmat că Riyadh a avertizat Teheranul să înceteze atacurile împotriva Arabiei Saudite și a altor state din Golf. Teheranul a reiterat că loviturile vizează interese și baze militare americane găzduite în Golf, nu țările din Golf în sine.

O sursă iraniană a declarat că Teheranul a cerut închiderea bazelor americane din regiune și încetarea cooperării unor state din Golf cu Washingtonul în ceea ce privește schimbul de informații pentru a desfășura atacuri împotriva țării. O altă sursă a raportat că unii comandanți militari iranieni susțin continuarea atacurilor, acuzând SUA că utilizează spațiul aerian și bazele statelor din Golf pentru a lovi Iranul.

În ciuda eforturilor recente de a restabili relațiile cu vecinii din Golf, inclusiv cu fostul rival regional Arabia Saudită, campania diplomatică a Teheranului a fost grav afectată de valul de atacuri cu drone și rachete lansate de Gardienii Revoluției în ultima săptămână.

Capitalia Arabiei Saudite, atacată cu drone

Ministerul saudit al Apărării a transmis că forțele aeriene au doborât trei drone în Riad.

Duminică dimineață, ministerul a declarat că a distrus o dronă care se îndrepta spre cartierul diplomatic din Riad, unde se află misiunile diplomatice străine, inclusiv Ambasada SUA.

O altă dronă a fost distrusă în vastul deșert Empty Quarter al regatului, în timp ce se îndrepta spre câmpul petrolier Shaybah.

Duminică dimineață, ministerul a declarat că a interceptat și distrus 14 drone la est de Riad.