Traian Băsescu este convins că social democrații nu vor ieși de la guvernare. Ce spune despre o eventuală alianță PSD-AUR

Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că se va rupe coaliţia de guvernare, dar nu vede posibilă nici o alianță PSD-AUR.

Traian Băsescu a fost făcut o analiză, duminică, la Digi 24, despre jocurile pe care le face PSD în coaliţia de guvernare.

”În mod categoric coaliţia nu se va rupe. În schimb, PSD-ul face ce ştie el mai bine, nu-şi asumă ce-a făcut. A adus ţara, prin Ciolacu, prin guvernare, a adus-o halul în care a adus-o din punct de vedere al deficitului, bugetului, iar acum încearcă să dea impresia că altcineva e vinovat iar guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macroeconomică într-o situaţie acceptabilă, că bună nu va putea fi, datorită dezechilibrelor mari”, a afirmat Traian Băsescu, scrie News.

El a fost întrebat dacă ameninţările PSD cu ieşirea de la guvernare sunt doar teatru.

”Da, categoric da. Nu cred că PSD-ul ar ieşi de la guvernare şi nu pentru că îi suspectez de totală bună credinţă, dar realizează ce-ar fi în situaţia în care ar ieşi de la guvernare, vine Fitch-ul şi îţi dă evaluarea de ţară şi te trece la junk şi constată nu numai că ţi-au crescut dobânzile, ci că nu te mai poţi finanţa pe plan extern şi nu se mai pot plăti nici pensiile, nici salariile”, a explicat fostul preşedinte.

Traian Băsescu nu crede nici că PSD va face alianţă cu AUR.

”O chestiune pe care, ca şi ieşirea de la guvernare, PSD-ul nu o va face în această legislatură. Nu va face alianţă cu AUR, având în vedere reputaţia pe care deja a dobândit-o AUR. Eu nu spun că e o reputaţie meritată sau nemeritată, dar au o reputaţie şi la electoratul intern şi pe plan internaţional şi PSD-ul nu îşi poate permite să facă o alianţă cu AUR acum, datorită reputaţiei AUR-ului. După alegeri se va discuta altfel, dar acum nu. Şi nici nu vor ieşi de la guvernare. În schimb vor continua să încerce să fie de acord cu măsurile lui Bolojan când discută ei acolo la guvern şi pe urmă să iasă la presă, să spună NOI NU VREM”, a mai declarat Băsescu.

El nu crede nici că AUR va obţine peste 50% la următoarele alegeri.

”Nu cred că românii dau ţara pe mâna unora care vor să se izoleze în Uniunea Europeană, vor să se izoleze în NATO. Nu. Nu cred în aşa ceva”, a transmis Traian Băsescu.