Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Atena profită de criza regională și forțează eliminarea armatei turce din Cipru

Război în Orientul Mijlociu
O publicație din Turcia susține că Grecia ar folosi tensiunile apărute după conflictul dintre SUA-Israel și Iran pentru a-și extinde prezența militară în regiune. Potrivit acesteia, desfășurările de trupe ale Atenei în Marea Mediterană de Est, în Cipru și chiar în Bulgaria ar putea face parte dintr-o strategie menită să modifice echilibrul de forțe din zonă.

Grecia își întărește prezența militară aproape de Turcia FOTO: Shutterstock
Grecia își întărește prezența militară aproape de Turcia FOTO: Shutterstock

Activitatea militară din estul Mediteranei și din Balcani s-a intensificat după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, relatează publicația turcă Haberler, care atrage atenția că Atena a văzut o oportunitate în războiul din Orientul Mijlociu. În acest context tensionat, Grecia a anunțat mai multe măsuri militare, inclusiv desfășurări de echipamente și trupe în zone apropiate de Turcia.

Atena a trimis sisteme de apărare antiaeriană Patriot pe insula Kerpe, situată la aproximativ 50 de mile de coasta Turciei, iar în Cipru a desfășurat două fregate și patru avioane de luptă F-16. Publicația turcă interpretează aceste mișcări drept parte a unei strategii prin care Grecia ar încerca să schimbe echilibrul militar din regiune.

„O oportunitate de a elimina armata turcă din Cipru”

În același context, ministrul grec de externe, Nikos Dendias, a făcut o declarație care a stârnit reacții puternice. Referindu-se la tensiunile din zonă, acesta a afirmat că situația ar putea reprezenta „o oportunitate de a elimina armata turcă din Cipru”.

Declarația a alimentat noi dispute între Ankara și Atena, iar presa turcă susține că pașii militari ai Greciei trebuie analizați în acest context.

Guvernul grec a justificat trimiterea fregatelor și a avioanelor F-16 în Cipru prin prăbușirea unei drone în sudul insulei. Decizia a fost luată rapid și a fost interpretată de unele voci drept un semn că activitatea militară în estul Mediteranei ar putea continua să crească.

În același timp, desfășurarea unui sistem Patriot pe insula Kerpe, despre care publicația turcă spune că ar trebui să aibă un statut nemilitarizat, este prezentată ca un pas important în ceea ce privește echilibrul militar din Marea Egee.

Grecia își extinde rolul în apărarea aeriană a Bulgariei

Atena a anunțat vineri că va contribui la consolidarea apărării aeriene a Bulgariei. Planul prevede trimiterea unor sisteme Patriot și a unor avioane F-16 pentru a sprijini protejarea spațiului aerian bulgar.

Ziarul grec Ekathimerini a relatat despre această decizie sub titlul „Scutul de apărare aeriană al Greciei se extinde până în Bulgaria”. Potrivit publicației, Grecia intenționează să extindă sistemul de apărare aeriană și antirachetă prin desfășurarea acestor echipamente.

Conform planului, sistemele Patriot ale Forțelor Aeriene elene ar urma să asigure protecție antibalistică în anumite regiuni ale Bulgariei, iar două avioane F-16 ar putea participa la misiuni pornind de pe insula Limnos.

Oficialii au explicat că scopul principal al acestor sisteme este protejarea infrastructurii energetice critice de pe coasta Mării Negre a Bulgariei împotriva unor eventuale atacuri. De asemenea, se arată că unele zone din Grecia, Bulgaria și România s-ar afla în raza potențială a sistemelor balistice cu rază lungă de acțiune ale Iranului.

Rute energetice și logistice importante

Publicația turcă mai subliniază că Bulgaria găzduiește infrastructură militară americană, inclusiv aeronave F-35, avioane-cisternă și avioane de transport, care au fost desfășurate anterior pe aeroportul din Sofia.

Totodată, sunt evidențiate și rutele energetice și logistice din regiune. Rețeaua de gaze naturale a Bulgariei este conectată la două coridoare majore: unul care vine din Grecia și altul din Turcia. În plus, portul Alexandroupoli a devenit, din 2022, un punct important pentru transportul trupelor NATO și al echipamentelor militare către Bulgaria și România.

Potrivit unor surse de securitate citate în articol, și partea turcă ar analiza noi măsuri. Printre acestea s-ar afla planuri pentru consolidarea securității Republicii Turce a Ciprului de Nord, inclusiv posibilitatea desfășurării de avioane de luptă F-16 pe insulă.

Europa

