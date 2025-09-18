Băsescu, despre drona care a pătruns pe teritoriul României: „Putin vrea să dea impresia de putere”

Fostul președinte Traian Băsescu critică lipsa unei reacții ferme din partea României și a NATO, după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian al țării. În opinia sa, indecizia autorităților transmite un semnal de vulnerabilitate către Moscova.

Într-un interviu pentru Știrile ProTV, Băsescu a subliniat că situația nu este singulară și că legislația existentă trebuie aplicată cu rapiditate.

„Categoric da, dar nu numai România testează, ci și Polonia. Este evident că nu suntem pregătiți să facem față acestui nou mod de a duce războaiele utilizând drone și așa mai departe. Nu există nici o scuză. Repet, nu există nicio scuză. Că n-aveam metodologie, că nu aveam noroc, că nu știu ce nu aveam. Nu există nicio scuză să nu dobori un obiect zburător intrat fără autorizație în spațiul tău aerian. Lui Putin trebuie să-i demonstrezi că te poți apăra, iar asta înseamnă să-i fi dărâmat dronele”, a declarat fostul președinte.

Acesta a precizat că nu este neapărat nevoie de avioane F-16 pentru astfel de misiuni: „Trebuie să ne punem mijloacele de luptă antiaeriană clasice pe care le avem în dotarea armatei române”.

România, „mai șovăitoare” decât Polonia

Întrebat dacă România este mai vulnerabilă decât Polonia, Băsescu a răspuns: „N-aș zice că e mai vulnerabilă, poate e mai șovăitoare. Și eu nu înțeleg de ce suntem șovăitori în relația cu Rusia sau de ce suntem șovăitori în a demonstra lui Putin că nu se poate juca în spațiul aerian al României”.

În același timp, el a exclus ideea ca România să fie o țintă ușoară: „Nu. România nu e pradă ușoară, dar ar trebui să demonstreze asta înainte de a fi în vreo situație dificilă”.

„Putin vrea să dea impresia de putere”

Comentând declarația președintelui Poloniei, care a spus că „trebuie să facem totul să fim pregătiți de război, pentru că numai asta ne asigură pacea”, Băsescu a apreciat că o confruntare directă cu NATO este puțin probabilă: „Greu de evaluat și nu cred că Putin este pregătit să intre în război cu NATO. Cred că asta este o exagerare. În schimb, Putin vrea să dea impresia de putere și atâta timp cât noi nu reacționăm corespunzător, imaginea va fi că Putin îngenunchează NATO, nu numai România sau Polonia sau balticii”.

Fostul președinte a avertizat că lipsa unei reacții afectează percepția populației, în condițiile în care statul investește masiv în înarmare: „Măcar pentru populație, care tot aude că se cheltuiesc miliarde pentru înarmare, pentru dotarea armatei, ar trebui să existe un răspuns. În schimb, când intră dronele neautorizat în spațiul aerian al României, găsim tot felul de motive să nu le doborâm. De unde vine întrebarea firească: Oare chiar n-au vrut să le doboare sau România nu poate să le doboare? Și asta e o întrebare legitimă pe care cetățenii români o pun, având în vedere ce cifre au auzit că s-ar cheltui pentru înarmare”.