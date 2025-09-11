UE ne alocă peste 16 miliarde de euro! România este tratată ca un partener strategic solid

România va primi 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, o decizie care din punctul meu de vedere reprezintă un mesaj politic de primă importanță. Uniunea Europeană este, din nou, alături de România.

SAFE este răspunsul Uniunii Europene la noile realități de securitate de după invazia Rusiei în Ucraina. Este o mutare strategică prin care Europa își întărește flancul estic, dar și lanțurile interne de aprovizionare pentru apărare. România este astfel mai protejată și, extrem de important, se află în primul plan al acestui efort comun.

Această finanțare înseamnă, evident, că vom avea acces la mai multe echipamente militare și înseamnă parteneriate industriale între state europene. Înseamnă planificare, investiții pe termen lung și integrarea definitivă a României în rețeaua europeană de apărare. Până la urmă, înseamnă încredere. Despre asta este vorba.

Avem astfel la dispoziție a doua cea mai mare alocare din mecanismul SAFE între toate statele UE. De ce? Pentru că România este, în acest moment, una dintre granițele active ale Uniunii și pentru că a demonstrat că poate fi serioasă când e vorba de securitate, solidaritate și direcție strategică clară, menținută de țara noastră, susținută cu eforturi naționale, ani de zile.

Europa investește aceste miliarde, multe, pentru că știe că în estul continentului se scrie viitorul apărării europene și pentru că știe că România joacă un rol cheie în această ecuație.

Cei 16,68 miliarde, desigur, nu sunt un cadou. Sunt un credit avantajos, negociat la nivel european, cu o perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani. DAR! Sunt resurse care vor ajuta la construcția de fabrici de tehnică militară în România, la achiziții comune cu alte state europene, la modernizarea infrastructurii în nord-estul țării, acolo unde drumurile noastre devin drumuri strategice pentru UE și, mai ales, NATO.

Niciun stat membru, luat individual, nu ar fi putut obține aceste condiții de creditare pe cont propriu. SAFE devine astfel atât un instrument financiar cât și dovada clară, una din multe, că apartenența la Uniunea Europeană înseamnă forță colectivă, stabilitate și acces la resurse imposibil de atins altfel. Este încă o dovadă că UE funcționează și că România beneficiază direct atunci când acționează ca parte a unei echipe. Nu putem, e clar pentru orice om limpede, să acționăm izolat. Cred că nimeni nu își pune această problemă.

Și vreau neapărat să accentuez și alte beneficii imense pentru noi. A7 și A8, autostrăzi așteptate de zeci de ani, sunt, prin SAFE, repoziționate ca infrastructură civilă și militară. Nu mai sunt doar ambițiile și nevoile noaste naționale, ele devenind obiective europene pentru că acolo, în acea zonă, se decide securitatea unei regiuni întregi. Este suficient să aruncăm o privire pe hartă.

În mod egal, această alocare poate deschide uși reale pentru firmele românești din domeniul apărării și din construcții. Vorbim despre comenzi, parteneriate, lanțuri de producție, dar și despre locuri de muncă bine plătite, stabile și specializate, adică exact acel tip de economie competitivă și rezilientă pe care vrem să o construim în România, cu sprijinul Europei.

România a fost, este și va rămâne parte a proiectului european, iar asta, se vede cu ochiul liber, în niciun caz la coadă, sau ca un beneficiar pasiv. Suntem un stat care contribuie, care cere ce e corect pentru el și care primește ce are nevoie pentru că este parte a soluției. Este o poziție pur și simplu entuziasmantă în care ne aflăm acum. Avem opțiuni, oportunități, avem fonduri ieftine și pe termen lung. Decenii!

În fine, acest nou pas făcut de Comisia Europeană, de Parlamentul European și de toți cei care au susținut mecanismul SAFE confirmă un lucru simplu. În momentele importante, Europa a fost întotdeauna aici, cu noi. Iar România, cu bune și cu rele, dar în mod clar cu multe bune, a știut să fie la înălțimea așteptărilor. Poate noi nu reușim să ne vedem astfel, nu încă, dar UE știe că suntem o țară care contează.

Azi, când geopolitica s-a întors cu forță brutală în viețile noastre, răspunsul nu poate fi izolaționismul, sau naționalismul ieftin, sau populismul. Nici vorbă. Doar unele personaje create pe la ambasada Rusiei la București ar putea gândi așa... Răspunsul este cooperarea, este integrarea. Răspunsul, oameni buni, este Europa.

Și eu cred că este bine că românii văd, pas cu pas, că Uniunea Europeană reprezintă un scut cât se poate de real!

Avem, așadar, oportunitatea. Avem resursele. Acum, ca întotdeauna, avem nevoie de rigoare, de transparență și viteză în implementare. România se va consolida, definitiv, ca pilon de siguranță al UE, cu beneficii economice, industriale, sociale și de securitate imense.