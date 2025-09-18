search
Joi, 18 Septembrie 2025
Majoritatea românilor cred că războiul din Ucraina afectează România. De ce se tem cel mai mult oamenii

Război în Ucraina
Trei din patru români consideră că războiul din Ucraina afectează țara noastră foarte mare și destul de mare măsură, arată barometrul Informat.ro - Inscop Research realizat în perioada 1-9 septembrie.

Cei mai mulți români consideră că războiul din Ucraina afectează România FOTO Profimedia
Potrivit sondajului, 39,6% dintre respondenți cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare măsură, 35,3% în destul de mare măsură, 11,2% în mică măsură, 11,3% în foarte mică măsură sau deloc. 2,7% nu știu sau nu răspund.

De asemenea, cred că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură: 73% dintre votanții PSD, 78% dintre votanții PNL, 69% dintre votanții USR și 77% dintre cei ai AUR, respectiv 72% dintre bărbați și 78% dintre femei, 69% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 76% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 75% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 76% dintre cei peste 60 de ani. 69% dintre persoanele cu educație primară, 76% dintre cei cu educație medie, 79% dintre cei cu educație superioară, 79% din locuitorii din București, 70% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 75% dintre cei din urbanul mic și 76% din rural, respectiv 76% dintre angajații la stat și 79% dintre cei care lucrează la privat consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și în destul de mare măsură.

FOTO Barometru Informat.ro și INSCOP Research
Sunt de părere că războiul din Ucraina afectează România în mică măsură sau în foarte mică măsură /deloc: 20% dintre votanții PSD, 22% dintre votanții PNL, 30% dintre votanții USR și 20% dintre cei ai AUR, respectiv 26% dintre bărbați și 19% dintre femei, 31% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 22% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 19% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 21% dintre cei peste 60 de ani. 26% dintre persoanele cu educație primară, 22% dintre cei cu educație medie, 19% dintre cei cu educație superioară, 20% din locuitorii din București, 27% dintre cei din urbanul cu peste 90 de mii de locuitori, 22% dintre cei din urbanul mic și 21% din rural, respectiv 22% dintre angajații la stat și 21% dintre cei care lucrează la privat consideră că impactul războiului din țara vecină asupra României este redus.

FOTO Barometru Informat.ro și INSCOP Research
Preocupări legate de război

Întrebați ce îi preocupă cel mai mult în legătură cu războiul din Ucraina, 43,5% dintre români menționează siguranța României și riscul extinderii conflictului, 36.2% criza economică (prețuri la energie, inflație), 8.5% stabilitatea Uniunii Europene și a NATO, 7,5% situația refugiaților ucraineni din România. 0,7% indică altceva, iar 3,7% nu știu sau nu răspund.

Citește și: Sondaj INSCOP: 8 din 10 români sunt pro UE şi NATO. Câți percep Uniunea Europeană drept un factor de constrângere
FOTO Barometru Informat.ro și INSCOP Research
Votanții PSD, femeile, persoanele peste 60 de ani, locuitorii din București și din urbanul mare sunt categoriile de populație cele mai preocupate de siguranța României și riscul extinderii conflictului.

Criza economică este menționată mai ales de către: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din rural și angajații la stat.

FOTO Barometru Informat.ro și INSCOP Research
Ce arată rezultatele

Directorul Inscop Remus Ștefureac a explicat că rezultatele sondajului indică faptul că anxietatea românilor este provocată în principal de două efecte, primul ar fi „siguranța țării în condițiile riscului de extindere a conflictului” și al doilea ar fi criza economică - prețurile la energie, inflația, etc.

Citește și: Peste jumătate dintre români sunt de acord cu alocarea a 5% din PIB pentru Apărare. Ce spun despre NATO | Sondaj

„75% dintre români consideră că războiul din Ucraina afectează România în foarte mare și destul de mare măsură. Opiniile sunt distribuite omogen printre diversele grupuri socio-demografice, ceea ce arată că implicațiile conflictului declanșat de Rusia sunt resimțite profund de populația României. Starea de anxietate a cetățenilor este provocată în principal de două efecte: siguranța țării în condițiile riscului de extindere a conflictului, respectiv criza economică (prețurile la energie, inflația)”, a afirmat Ștefureac, potrivit unui comunicat de presă.

El a adăugat că „votanții PSD, femeile, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, locuitorii din București și marile orașe și persoanele cu educație superioară sunt mai preocupate de riscul de extindere a conflictului, în timp ce votanții AUR, tinerii de 18-29 de ani, persoanele cu studii primare, locuitorii din mediul rural și angajații la stat sunt mai preocupați decât media populației de implicațiile economice ale războiului (inflație, prețuri la energie, criză economică”.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, cu ajutorului interviului prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

