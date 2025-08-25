AUR, scandal pe tema ajutoarelor pentru Ucraina: Îi cer ministrului Apărării să dezvăluie conţinutul și valoarea pachetelor militare

AUR acuză Guvernul de lipsă totală de transparenţă privind ajutoarele militare trimise Ucrainei, susţinând că românii află din presa străină despre cele 22 de pachete de armament deja expediate şi despre pregătirea celui de-al 23-lea, în timp ce autorităţile nu oferă nicio informare oficială.

Partidul AUR demarează un nou scandal pe tema ajutoarelor militare pe care le primește Ucraina din partea României

Deputatul AUR, Ramona Bruynseels, denunţă lipsa totală de informare oficială privind cele 22 de pachete de armament deja trimise şi pregătirea celui de-al 23-lea, despre care românii află doar din presa străină. În timp ce Guvernul Bolojan majorează taxele şi împovărează cetăţenii, miliarde de euro sunt direcţionate netransparent spre Ucraina, lăsând armata României descoperită şi populaţia lipsită de răspunsuri clare, potrivit unui comunicat al partidului citat de Agerpres.

"Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, vorbea nu de mult despre nevoia de transparenţă şi despre desecretizarea cheltuielilor publice. Realitatea? Transparenţă zero!

Românii nu află nimic oficial despre ajutoarele militare pe care ţara noastră le trimite în Ucraina. Dar presa străină scrie astăzi că România se pregăteşte de al 23-lea pachet de armament şi echipamente militare” au transmis reprezentanții AUR.

Partidul AUR este revoltat că află din ziare ce face Guvernul cu banii românilor

„De ce trebuie să afle românii din ziarele altora ce face guvernul lor cu banii din taxe? De ce nu există nicio informare oficială despre conţinutul celor 22 de pachete trimise până acum, despre valoarea lor, despre costul real suportat de fiecare contribuabil român?

Românii au dreptul să ştie pe ce li se duc banii, mai ales acum când acelaşi guvern le-a crescut taxele, le-a mărit TVA-ul, i-a împovorat cu noi biruri ca să acopere o gaură bugetară pe care nu ei au creat-o, ci politicienii irresponsabili. Se ascunde adevărul pentru că pus pe hârtie, acesta ar arăta clar dimensiunea sacrificiului impus românilor pentru interesele unei alte ţări. S-ar vedea miliardele de euro pompate fără acordul populaţiei. S-ar vedea de ce guvernarea de azi, împreună cu Bruxellul, împinge România într-o cursă nebună a reînarmării pe spinarea unui popor care abia-şi plăteşte facturile şi abia pune mâncare pe masă. Nu a existat transparenţă nici la foştii miniştri, nici la actualul ministru Moşteanu, nu există.

Nu ni s-a spus ce am donat, cât am donat şi cât mai putem dona. Ştim însă un lucru sigur. România şi-a dat deja toată tehnica militară de bază, inclusiv un sistem Patriot, în valoare de peste un miliard de dolari Ucrainei. Asta nu mai este solidaritate, ci este jaf la adresa propriei armate şi totodată este trădare faţă de poporul român” se arată în comunicat.

AUR îi cer ministrului Apărării Naționale să spună ce conțin și cât valorează pachetele militare oferite Ucrainei

„Îi cerem public ministrului apărării să spună adevărul. Ce conţin pachetele de ajutor militar trimise de România în Ucraina şi ce valoare are fiecare? Românii merită răspunsuri, nu minciuni, nu ordine de la Bruxelles, nu campanii de imagine şi sloganuri aruncate veşnic în spaţiul public de către oameni care nu au habar pe ce lume trăiesc", a declarat Ramona Bruynseels, deputat AUR.

România a trimis până acum 22 de pachete cu ajutoare militare. Urmează încă unul

România va trimite Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, a anunțat la Kiev ministrul ucrainean al Apărării, Denis Smîhal, după întâlnirea cu omologul român, Liviu-Ionuț Moșteanu.

Şeful Ministerului Apărării din Ucraina a mulţumit pentru sprijinul neclintit al României în domenii-cheie. România „a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldaţii noştri vor primi al 23-lea”, a declarat ministrul într-o postare pe Facebook, fără a da detalii despre ce este vorba, potrivit News.ro.

Cooperare româno-ucraineană: arme, apărare antiaeriană și solidaritate militară

„România continuă instruirea piloţilor ucraineni pe F-16 şi aduce alte contribuţii semnificative la formarea scutului nostru antiaerian”, a menţionat Smîhal.

Potrivit ministrului ucrainean, el a convenit cu omologul român ca cele două ţări „să-şi intensifice coordonarea între forţele aeriene de apărare”.