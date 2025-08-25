Simion îndeamnă la proteste împotriva PSD după ce Grindeanu a refuzat alianța cu AUR. „Un răspuns jignitor față de poporul român”

George Simion, a îndemnat simpatizanții partidului să protesteze la sediile PSD din întreaga țară, acuzând liderii social-democrați de „jigniri la adresa poporului român” și de luarea unor măsuri care „împovărează românii”. Reacția vine după ce Grindeanu a exclus o alianță PSD-AUR.

Supărare la vârful AUR după ce PSD a refuzat alianța cu partidul lui Simion

„Foarte important: PSD-ul actual e de partea Sistemului, nu cu România”, a scris George Simion într-o postare pe Facebook în care își varsă furia la adresa social-democraților.

„Așa cum vedeți, PSD susține măsurile de îndatorare și de sărăcire a românilor, vrând să se sinucidă politic. Nu îi interesează pe actualii conducători ai PSD, ei vor să scape de dosarul Nordis, ei sunt cei care au girat lovitura de stat din 6 decembrie. Nu vor să treacă de partea poporului român, de aceea e nevoie de implicarea voastră. (...) Văzând răspunsul jignitor față de poporul român pe care actualii lideri PSD au ales să îl dea, fiecare mișcare și contestarea măsurilor trebuie îndreptate la sediile PSD, la liderii PSD județeni și naționali, să îi întrebe lumea de ce acceptă împovărarea românilor”, a transmis liderul AUR în mesajul video.

AUR voia să ajungă la guvernare alături de PSD, din toamnă

George Simion a declarat că AUR își propune să ajungă la putere din toamnă, într-un guvern format împreună cu PSD, condus de Călin Georgescu.

Întrebat cum va putea AUR să ajungă la guvernare, Simion a menționat că doi deputați PSD și-au exprimat susținerea pentru moțiunea de cenzură. „Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a explicat atunci liderul partidului.

Simion a mai subliniat atunci că PSD are „ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu.”