Ludovic Orban, despre propunerea Călin Georgescu-premier: „AUR face marketing electoral”

Ludovic Orban a declarat la Interviurile Adevărul că ceea ce face AUR zilele acestea cu propunerea de premier este „marketing electoral”. Orban spune că există foarte mulți cetățeni care-l simpatizează pe Călin Georgescu și AUR se folosește de ei să țină aproape de acest public ca potențiali votanți. „Călin Georgescu este trimis în judecată pentru fapte grave, cum să-l propui premier? AUR susține această propunere de premier numai din rațiuni electorale, nu pentru că există o posibilitate reală să se ajungă la o formula de guvern condusă de Călin Georgescu”, a menționat Ludovic Orban.