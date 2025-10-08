AUR cere demisia lui Raed Arafat: „Românii au fost din nou supuşi unui spectacol grotesc de panică naţională”

După noile mesaje RoAlert trimise în Capitală, partidul AUR cere demisia lui Raed Arafat, acuzându-l că a transformat sistemul de urgență într-un mecanism de panică și manipulare. Mihai Enache, liderul deputaților AUR, afirmă că România este condusă „prin frică, nu prin competență”.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, a lansat critici dure la adresa șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, după emiterea avertizărilor meteo și a mesajelor RoAlert care au vizat Capitala. Acesta susține că autoritățile au transformat alertele într-un spectacol al fricii.

„Românii au fost din nou supuşi unui spectacol grotesc de panică naţională orchestrată între autorităţi şi presa de sistem. Emiterea codului roşu şi avalanşa de ştiri alarmiste au demonstrat că statul condus de Raed Arafat funcţionează prin frică, nu prin competenţă”, a declarat Mihai Enache, citat de Agerpres.

„Etern în funcție”, în ciuda greșelilor

Deputatul AUR îl acuză pe Raed Arafat că se menține în funcție deși ar fi comis numeroase greșeli, de la gestionarea pandemiei până la recentele situații de urgență.

„În pandemie a fost arhitectul unei politici de teroare, iar acum continuă scenariul cu alerte peste alerte, mesaje transmise haotic şi populație speriată fără motiv real”, a adăugat Enache.

Potrivit AUR, șeful DSU ar fi pierdut încrederea publicului și ar fi compromis sistemul de alertă prin erori repetate și avertizări exagerate.

„România nu mai are nevoie de frică, ci de responsabilitate”

Formațiunea cere demisia imediată a lui Raed Arafat, afirmând că sistemul de urgență nu mai servește interesului public.

„Ne avertizează după ce fenomenele s-au produs, iar când trimite alerte preventive, acestea anunţă dezastre care nu mai vin niciodată. România nu mai are nevoie de frică, ci de responsabilitate şi adevăr”, a spus Mihai Enache.

AUR avertizează că pierderea încrederii populației în alertele oficiale ar putea avea consecințe grave în cazul unor situații reale de criză, precum un cutremur major.

„Câte RoAlert-uri false şi avertizări de decor mai pot fi transmise până când sistemul îşi va pierde complet credibilitatea?”, a încheiat liderul deputaților AUR.