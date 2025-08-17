search
Duminică, 17 August 2025
Adevărul
AUR: România, ignorată de marile puteri din cauza „anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut”

Publicat:

Deputatul AUR Dan Tanasă acuză autoritățile române că România este „pusă pe dinafară” în deciziile internaționale legate de Ucraina și regiune, în ciuda eforturilor financiare și militare făcute de țara noastră.

Deputatul AUR Dan Tanasă spune că România este ignorată din cauza autorităților FOTO: Facebook
Deputatul AUR Dan Tanasă spune că România este ignorată din cauza autorităților FOTO: Facebook

În ciuda faptului că am plătit scump «solidaritatea europeană», că am donat un sistem Patriot de un miliard de dolari — bani luați direct din taxele românilor —, că am falimentat agricultorii noștri prin invazia de mărfuri ucrainene pe piața românească și că am cheltuit zeci de milioane de euro pentru întreținerea refugiaților, când vine momentul deciziilor importante, România este pur și simplu lăsată pe dinafară”, a declarat Tanasă.

Critici la adresa autorităților române

Deputatul AUR îl acuză pe Ionuț Stroe și partidul său, PNL, de „pseudo-critici jenante”, explicând că motivul excluderii României este, potrivit lui, „anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut”, eveniment despre care Departamentul de Stat al Statelor Unite ar fi afirmat că reprezintă „o lovitură împotriva democrației”.

Tanasă a comentat și declarațiile ministrului de Externe, Oana Țoiu, despre o posibilă participare a primarului Nicușor Dan la Washington: „Realitatea? Președintele României va participa, eventual, la o videoconferință, probabil bifată între două zile de vacanță liniștită. În timp ce Nicușor Dan își face programul după confortul personal, românii de rând își strâng cureaua, reduc toate cheltuielile și îndură taxele împovărătoare impuse de guvernul Bolojan”.

România, ignorată din cauza liderilor săi

Politicianul a încheiat cu un mesaj dur către clasa politică: „Aşadar, să lase PNL şi guvernul lor teatrul ipocriziei. România nu e ignorată pentru că ar fi mică sau lipsită de resurse. România e ignorată pentru că are conducători slabi, obedienţi, incapabili să îşi apere poporul. Pentru că are un preşedinte absent, un guvern trădător şi o clasă politică vândută intereselor străine. Nu e o ruşine că suntem ignoraţi. E o ruşine că am ajuns să fim ignoraţi din cauza lor”.

Politică

