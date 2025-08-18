search
Luni, 18 August 2025
AUR pune paie pe foc în relația SUA cu România: „Autoritățile române să abandoneze ideea de a căuta alternative iluzorii la NATO”

Publicat:

 Întâlnirea Trump - Putin a demonstrat, în mod limpede, că Statele Unite ale Americii rămân singurul actor relevant în materie de securitate în spațiul euroatlantic”, transmite, luni, AUR.

AUR solicită autorităţilor române „o poziţionare activă pe dosarul ucrainean”. FOTO arhivă Facebook
Alianța pentru Unirea Românilor și-a exprimat, într-un comunicat, poziția față de întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, şi liderul Federației Ruse, Vladimir Putin,

„AUR salută reuniunea celor doi președinți, Donald Trump şi Vladimir Putin, şi sprijină eforturile pentru oprirea războiului din Ucraina care aduce atâta suferință poporului vecin şi generează atâtea distrugeri statutului ucrainean. La fel ca și Summitul NATO din Olanda (Haga, 24-25 iunie 2025), reuniunea celor doi președinți din 15 august 2025 a demonstrat, în mod limpede, că Statele Unite ale Americii rămân singurul actor relevant în materie de securitate în spațiul euroatlantic, unicul capabil să joace un rol relevant la nivel global”, se arată în comunicatul transmis, luni, 18 august, de AUR.

AUR solicită imperios autorităților române, „ținând seama de acest adevăr incontestabil”, să adopte următoarele „poziții de principiu”:

- să resuscite Parteneriatul strategic cu SUA, singurul garant real de securitate al țării noastre, alături de apartenența la NATO (chemarea ambasadorului României de la Washington ar fi un prim pas!);

- să accepte că NATO este singura structură militară capabilă să ne apere în faţa unei agresiuni externe, iar adevăratul lider al organizaţiei rămâne SUA;

- să își coordoneze cu SUA: politica de apărare; poziția față de conflictul din Ucraina; poziția faţă de criza din Orientul Mijlociu şi Apropiat sau participarea la ReArm Europe;

- să renunţe la a mai urma liderii europeni în politica globală şi de securitate, dată fiind lipsa de relevanţă a acestora la nivel global; ambiţiile mari nu pot compensa abilităţi sau capabilităţi mici;

- să abandoneze ideea de a căuta alternative iluzorii la NATO, respectiv implicarea în proiecte de tip ReArm, menite să promoveze o așa zisă „armată europeană”, pentru că: 1. acest proiect european concurează și dublează cheltuielile pe linie NATO şi 2. pune accentul pe achiziții europene de armament, în detrimentul celor americane.

- UE nu trebuie să se ocupe de problema de securitate a europenilor, în afara structurilor NATO sau al parteneriatului cu SUA. Este inutil, dublează eforturile, şi oricum nu poate compensa nici material, nici profesional nici în termeni de descurajare eventualii inamici. Asumarea de către UE, sub egida Bruxelles-ului, a problematicii de apărare a continentului european este o veritabilă sinucidere strategică a continentului nostru.

Referitor la „atitudinea concretă” faţă de problematica ucraineană, „AUR deplânge poziția României de actor pasiv, irelevant, în acest dosar, indiferent de faptul că România are cea mai mare graniță europeană cu statul ucrainean”.

„Este un eşec evident şi ruşinos de politică externă.

În contextul negocierilor dintre SUA și Rusia, AUR solicită autorităţilor române „o poziţionare activă pe dosarul ucrainean, bazată pe o consultare naţională, care să plece de la două premise majore”:

- Coordonarea poziţiei României cu partenerul strategic american pe acest dosar şi renunţarea la poziţia pasivă, de subordonare, faţă de actorii europeni, care, în pofida retoricii, s-au dovedit incapabili să oprească războiul din Ucraina;

- Elaborarea şi definirea unei poziţii a României în cadrul UE, coordonată cu partenerul american, pentru elaborarea unui Tratat de Pace European extins în care să fie incluse şi clauze referitoare la graniţa de Est a spaţiului euro-atlantic, respectiv frontiera cu R. Moldova. România trebuie să propună şi să susţină ideea, la toate forurile internaţionale, că singura garanţie de prosperitate şi securitate pe termen mediu şi lung pentru cetăţenii R. Moldova este reunirea cu România în cadrul UE şi NATO.

- Elaborarea unei poziţii concrete, constructive şi eficiente, în ceea ce priveşte proiectul unui hub regional pentru reconstrucţia Ucrainei. Nimeni nu a definit până acum, la nivelul statutului român, ce ar însemna o asemenea postură, care ar fi rolul Bucureştiului şi valoarea adăugată pe care ţara noastră o poate aduce în acest proiect. Şi pe această dimensiune, România este tot pasivă şi irelevantă la nivel european.

Alianţa pentru Unirea Românilor solicită autorităţilor române ca, „în orice discuţie care vizează Ucraina, să nu uite de situaţia minorităţii române din ţara vecină, care poate deveni liantul de bază al relaţiilor - dar şi un veritabil barometru -, al relaţiilor bilaterale dintre Bucureşti şi Kiev.

„Drepturile etnice şi religoase ale românilor nu sunt o opţiune benevolă, ci o obligaţie europeană pe care trebuie să şi-o asume abbele state, necondiţionat”, transmite AUR,

