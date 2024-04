Apropiat al lui Geoană, despre declarațiile lui Ciolacu la adresa adjunctului NATO: „De ce să nu moară și capra vecinului”

Alina Inayeh face parte din echipa România Renaște și i-a dat o replică șefului PSD, după ce acesta l-a făcut ipocrit pe Mircea Geoană.

„Dl. Ciolacu isi exprima indignarea fata de ceea ce domnia sa numeste "ipocrizia dlui Geoana", referindu-se la declaratie acestuia ca a obtinut functia de Secretar General Adjunct al NATO " pe persoana fizica". Dl Ciolacu, evident un fin cunoscator al institutiilor internationale, al metodelor de numire si selectie si, in general, al diplomatiei internationale, nu crede ca dl Geoana a ajuns acolo pe cont propriu. Daca ar intelege cum functioneaza lucrurile la acel nivel, ar sti ca a fost o pozitie deschisa pentru o persoana din statele nou venite la acea vreme in NATO, ar sti si ca au fost mai multi competitori din regiune si ca a castigat cel mai bun. Ar sti, de asemenea, ca dl Geoana nu este singurul roman care ajunge in pozitii de anvergura internationala fara sprijinul statului roman. Asta pentru ca pentru dl Ciolacu probabil "a sprijini" inseamna "a nu da la gioale". Dar de ce sa nu moara si capra vecinului?”, a scris Alina Inaye pe pagina sa de Facebook.

Ciolacu a fost întrebat, la Prima Tv, dacă se aşteaptă să candideze la preşedinţie Mircea Geoană.

„Sunt ferm convins că va candida domnul Geoană. Ce nu suport, nu suport ipocrizia şi oamenii în general îşi dau seama... Nu suport jocul dublu de a vinde adevărul altfel decât e el”, a spus premierul.

„Ceva ce nu mi-a plăcut deloc a fost 'dom'le, ştiţi, eu sunt pe persoană fizică la NATO'. Cum adică? La acest nivel dumneavoastră credeţi că nu s-a vorbit cu preşedintele Iohannis? Dumneavoastră credeţi că nu s-a vorbit cu toate serviciile din România şi cu tot statul roman când cineva reprezintă? Cum să ajungi într-o asemenea funcţie fără să fii susţinut? E ceva de noaptea minţii. Eu nu am auzit până acum o asemenea abordare”, a afirmat Ciolacu.