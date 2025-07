„Anghel Saligny”, motiv de discordie. Primul ministru care îl critică pe Bolojan. Un primar liberal, dispus să iasă în stradă: „Dacă se adună trei primari, voi fi al patrulea”

Mario De Mezzo, primarul liberal al Slatinei, a anunţat, marți, că va protesta în faţa Guvernului, alături de alţi aleşi, dacă nu i se vor finanţa proiectele începute.

De asemenea, a apărut și primul ministru din Guvernul Bolojan care a criticat deschis decizia premierului Ilie Bolojan de a bloca proiectele din cadrul programului „Anghel Saligny”.

Primarul Mario De Mezzo a precizat că nu va fi organizatorul unui protest împotriva lui Ilie Bolojan, șeful său pe linie de partid, dar că se va alătura dacă va exista o astfel de acțiune.

„Voi protesta pentru că Bolojan nu a considerat Slatina atât de importantă încât să mă invite la discuții. Dacă se adună trei primari în Piața Victoriei, voi fi al patrulea. Nu voi fi organizatorul unui protest contra lui Bolojan, dar mă voi alătura. Slatina m-a ales indiferent de culoarea politică să rezolv problemele municipiului", a declarat primarul din Slatina, la Antena 3 CNN.

Edilul cere ca lucrările începute să fie duse la final.

„Lucrările începute să fie terminate. Dacă am început lucrările, trebuie terminate. Nu ai cum conserva o stradă spartă, pe care ai decopertat-o. Am găsit gropi și de zece metri, pe care le-am astupat. Eu nu pot să le explic slătinenilor că Guvernul nu are bani să termine cinci străzi și că ei trebuie să stea cu străzi sparte. Nu îl contest pe Bolojan, îl respect ca premier, ca fost primar al Oradei și ca lider de partid. Am această nemulțumire publică față de anumite măsuri”, a adăugat el.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că doar 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue în acest an, iar autoritățile și constructorii au fost anunțați să-și pună lucrările în siguranță.

Mii de proiecte de canalizare, gaze și drumuri vor fi stopate în 2025. Bolojan a afirmat că s-a luat decizia ca proiectele pe drumuri, care sunt realizate într-un stadiu de 80%, și investițiile în apă, canal și gaz, care au trecut de peste 40%, vor continua.

Ministru din Guvernul Bolojan nemulțumit de blocarea proiectelor din Anghel Saligny

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, s-a arătat și el nemulțumit de tăierea banilor din programul Anghel Saligny și a avut mai multe critici la adresa premierului. A apărut acum și primul ministru din actualul guvern care îl critică pe Bolojan.

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii și prim-vicepreședinte al PSD Neamț, și-a arătat nemulțumirea, într-o postare pe Facebook, față de blocarea proiectelor din Anghel Saligny.

„În calitate de prim vicepreședinte al Organizației PSD Neamț, nu pot să nu îmi arăt nemulțumirea față de blocarea proiectelor din Anghel Saligny. Sunt multe proiecte vitale pentru comunitățile locale: apă, canalizări, gaze. Toate acestea cresc calitatea vieții în mediul rural și reprezintă un factor important pentru reîntoarcerea românilor acasă. Să nu uităm: noi, PSD, avem cel mai mare număr pe parlamentari din coaliție și poziția noastră trebuie să conteze!”, a precizat ministrul Transporturilor, pe Facebook.

El a mai anunțat că, la nivelul Ministerului Transporturilor, a început demersurile pentru reducerea cheltuielilor .

„Măsurile de austeritate propuse de premierul Ilie Bolojan, în numele reducerii deficitului, tind să creeze o stare de tensiune în rândul populației, dar și al autorităților publice locale. În calitate de ministru al Transporturilor și Infrastructurii am început demersuri pentru reducerea cheltuielilor companiilor și instituțiilor din subordine și asta se va vedea foarte repede”, a mai precizat acesta.