Ilie Bolojan spune că doar 35% dintre proiectele programului Anghel Saligny ar urma să continue: „Am cheltuit mai mult decât ne-am angajat”

Premierul Ilie Bolojan a explicat că doar 35% dintre proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue în acest an. Autoritățile și constructorii au fost anunțați să-și pună lucrările în siguranță.

„Există un număr important de investiții începute pe bugetul național. Aceste investiții au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată. Cum noi, în primele șase luni, am cheltuit mai mult decât ne-am angajat, și am încasat mai puțini bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare importante pentru a dubla practic alocările care au fost consumate în primele șase-șapte luni”, a precizat Ilie Bolojan, luni seara, la B1 TV.

Premierul a precizat că au fost autoritățile și constructorii au primit notificări ca să-și pună lucrările în siguranță, „ca să nu se degradeze ceea ce s-a făcut”, potrivit prevederilor locale, atunci când nu mai există sursă de finanțare. Acesta a afirmat că s-a luat decizia ca proiectele pe drumuri, care sunt realizate într-un stadiu de 80%, și investițiile în apă, canal și gaz, care au trecut de peste 40%, vor continua.

„În același timp, făcând o analiză de capacitate de a mai găsi totuși niște finanțări din interiorul Ministerului Dezvoltării, prin care se derulează aceste proiecte, să putem continua proiectele care sunt într-un stadiu avansat de execuție și, la propunerea ministerului, s-a luat această decizie ca proiectele pe drumuri, care sunt într-o proporție de 80% deja realizate, să fie continuate ca să putem finaliza ceva anul acesta, iar la componenta apă, canalizare și gaz cele care sunt deci într-o fază de peste 40%”, a adăugat el.

Ce se întâmplă cu proiectele suspendate

Bolojan a afirmat că doar 35% din proiectele pe programul Anghel Saligny vor continua în 2025.

„Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue. Am procedat atât legal pentru că nu mai erau finanțări, dar și făcând o prioritizare care se bazează pe graficul de realizare, cu cât am realizat mai mult, cu atât le putem termina, le continuăm pe acelea. Ce vom face? Indiferent cine este în guvernare nu mai există posibilitatea să continue aceste proiecte la sumele care au fost contractate fără să se gândească nimeni că era nevoie de o eșalonare”, a mai spus premierul.

Urmează să se facă o prioritizare a acestor investiții.

„În a doua jumătate a anului vom prioritiza aceste proiecte și până la final vom lua câteva decizii guvernamentale și în coaliție, care vor fi criteriile de prioritizare în funcție de domeniul în care sunt aceste proiecte, în funcție de stadiul acestor lucrări, în funcție, posibil, de cofinanțarea pe care o poate acorda o autoritate locală sau de alte mecanisme financiare care țin însă de lucruri care nu ne afectează în continuare deficitul”, a precizat acesta.

Premierul Ilie Bolojan consideră că abia în 2027 sau 2028 se poate crește, din nou, bugetul pentru proiectele din Anghel Saligny pentru ca ele să fie finalizate.

„De anul viitor vor fi eșalonate aceste proiecte care sunt începute, dar cu siguranță nu cu o sumă foarte mare pentru că este anul în care este nevoie să închidem finanțările prin fonduri europene din PNRR. Aceste finanțări, o parte dintre ele, intră tot la deficit. După ce se închid, 2027-2028 sunt ani în care se poate crește din nou bugetul pe aceste proiecte de tip Anghel Saligny”, a susținut Bolojan.

PSD se opune suspendării acestor proiecte

Tot luni, 21 iulie, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a afirmat că social democrații nu sunt de acord cu tăierea celor aproximativ 2.700 de investiții „în apă, canal, gaz și drum”.

Șeful PSD a precizat că hârtia, plecată de la Ministerul Dezvoltării către autoritățile locale, privind suspendarea investițiilor până la sfârșitul anului, a venit după conferința de presă a premierului, susținută vineri, 18 iulie, în care a prezentat măsurile privind administrația locală. Grindeanu acuză că măsura nu a fost luată în coaliție.

„Lucrurile care au deranjat au fost cele legate de investiții. Vorbim de 2.700 de investiții ale autorităților locale în apă, canal, gaz și drumuri, investiții care în momentul ăsta sunt înghețate. Această măsură prin care a înghețat aceste proiecte a fost făcută așa, pe final de săptămână. Știți, cum erau pe vremuri arestările alea de vineri seară! Sunt lucruri care nu pot fi așa gestionate. Trebuie discutate în coaliție”, a afirmat Sorin Grindeanu.