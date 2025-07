Mesajul lui Grindeanu pentru „ciumpalacii” care susțin că PSD nu e de acord cu restructurările: „PSD e partener în reduceri de membri în CA”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat, luni, că noua conducere a ANAF este „sub planul pe care l-a anunțat” în privința creșterii gradului de colectare.

Președintele interimar al PSD a avut un mesaj și pentru cei care susțin că PSD vrea să se retragă de la guvernare pentru că se fac restructurări.

„Înlătur toate speculațiile legate de faptul că «Domne, acum a venit PSD-ul să tragă acest semnal de alarmă, să amenințe că facem ieșiri de la guvernare» sau lucruri de acest tip. Nu. Să știți că nu despre abordări de tipul acesta vorbim. Am văzut tot felul de personaje, de ciumpalaci din ăștia, care ies și ne spun că «Domne, de asta vrea să iasă PSD-ul fiindcă se reduc indemnizațiile în consiliile de administrație, se fac restructurări». Vă asigur că PSD este partener în tot ce înseamnă aceste reduceri de membrii și indemnizații în consiliile de administrație, de comasări de instituții care nu-și au rostul. Este o chestiune pe care nu o discutăm și care îmi doresc să fie în al doilea pachet. Și chiar îmi doresc ca acest pachet, dacă conține doar această parte, să fie prin asumare și o să vedeți că suntem parte la așa ceva”, a mai precizat acesta.

Nu a scăpat netaxat nici ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

„Noi nu am intrat la Guvernare ca să ieșim. Noi am intrat, de exemplu, ca să se poată continua Autostrada Moldovei, oricât ar anunța dl Pîslaru că nu se va mai face. De exemplu, unul dintre tronsoanele anunțate că nu se mai face este cel de la Buzău la Focșani, să știți că se circulă de un an pe el, apropo de cât de bine știu unii și alții lucrurile. Am rămas în această guvernare și rămânem înaceastă guvernare ca să facem lucruri bune”, a mai adăugat Grindeanu.

El a afirmat și că după luarea unor măsuri, ANAF tot nu „colectează mai bine”.

„Mă aștept să fim chemați pentru a contribui și cu măsuri pentru relansarea economiei și am pregătit un pachet de măsuri din acest punct de vedere și se lucrează. Pentru că astfel, o să intrăm într-un cerc vicios. Tot tăiem, tot adăugăm taxe în plus și ajungem în recesiune economică, ceea ce nu ne dorim. Să știți că nu se colectează mai bine. Sunt și au fost în luna iunie sub plan, lucrurile nu merg cum trebuie pe zona de ANAF și de aceea am și făcut în ultima săptămână cel puțin două sau trei apeluri la noua conducere să-și schimbe ritmul de lucru și să încerce să îndrepte toate lucrurile care nu au mers bine”, a precizat Grindeanu.

PSD nu este de acord cu suspendarea investițiilor

Despre hârtia plecată de la Ministerul Dezvoltării către autoritățile locale privind suspendarea investițiilor până la sfârșitul anului, Sorin Grindeanu a afirmat că este vorba de aproximativ „2.700 de investiții în apă, canal, gaz și drum”.

„Noi nu prea suntem de acord cu această abordare. Trebuie ca fiecare investiție în parte să fie analizată, trebuie să vedem dacă nu cumva costurile de conservare sunt mai mari decât ceea ce ar însemna efortul bugetar acum pentru a finaliza acea investiție. Și trebuie să facem o analiză dacă până la urmă măsurile din primul pachet își ating ținta pe care ne-am propus-o, ceea de reducere a deficitului”, a afirmat el.

Potrivit lui Grindeanu, „această hârtie de la Ministerul Dezvoltării a venit după conferinţa de presă a premierului în care a prezentat măsurile privind administraţia locală”.

„Cred că a venit sâmbătă, dacă nu mă înşel, s-a anunţat că tot ce înseamnă lucrări pe apă, canal, gaz, de exemplu, sub 40%, stadiu financiar, se sistează şi tot ce înseamnă lucrări sub 80% pe drumuri, de asemenea, stadiul financiar se sistează. Dar vreau să vă anunţ că există nu puţine situaţii, ci multe, în care s-a lucrat în această perioadă şi nu a ajuns să fie facturat. De aceea vă spuneam că sunt lucrări care trebuie să fie analizate una după alta”, a arătat liderul PSD.

Întrebat dacă s-a discutat în coaliţie despre această măsură, Grindeanu a răspuns: „Pe sistarea acestor lucrări, nu”.