search
Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ambiția ministrului Energiei. Vrea ca România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială să finanțeze producţia de energie nucleară

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, anunţă, marţi seară că obiectivul principal este ca România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară.

Președintele Băncii Mondiale și Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO: Facebook
”Obiectivul meu la Washington este clar: România să fie prima ţară din lume în care Banca Mondială finanţează producţia de energie nucleară! Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu Ajay Banga, preşedintele Grupului Băncii Mondiale, despre investiţiile în energie care susţin competitivitatea economiei României şi creează locuri de muncă”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, ”România are nevoie de investiţii masive şi bancabile în termoficare urbană şi eficienţă energetică, modernizarea reţelelor pentru integrarea regenerabilelor, stocare de gaze şi flexibilitate pentru securitatea aprovizionării, precum şi în energie nucleară ca pilon de stabilitate în mix”.

”Aceste direcţii sunt deja definite ca platforme investiţionale prioritare, iar parteneriatul cu Banca Mondială este complementar fondurilor europene şi orientat exact spre deblocarea acestor investiţii”, a mai scris Ivan.

Ministrul anunţă că a cerut trecerea rapidă la un pachet ”One World Bank Group” pentru pregătire de proiecte, finanţare programatică şi garanţii care reduc costul capitalului şi atrag investitori.

”Rezultatul pentru oameni şi companii: costuri mai mici pe termen mediu, sisteme mai eficiente şi o economie mai competitivă, susţinută de infrastructură energetică modernă şi sigură. Le mulţumesc colegilor mei, Alexandru Nazare şi Dragoş Pîslaru, pentru colaborare şi pentru susţinerea acestor direcţii strategice, pe care le promovăm în aceste zile la Washington”, a mai transmis ministrul Energiei.

Mai mulţi miniştri români sunt în vizită oficială în Statele Unite, având, între altele, discuţii cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI).

Delegaţia este condusă de ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
