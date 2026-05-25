Imaginea care a emoționant toată Italia. Un fost mare fotbalist, bolnav de cancer, și-a condus fiica la altar

Grav bolnav, fostul fotbalist italian Igor Protti (58 de ani) a găsit puterea să-și conducă fiica, Noemi, la altar. Cel alintat „Țarul” în perioada în care juca în Serie A, fiind cunoscut românilor de la Pronosport, se luptă cu cancerul de colon de mult timp, dar a decis să fie prezent la nuntă.

Când Michael J. Fox, vedeta din „Înapoi în viitor”, a fost întrebat cum a reușit să rămână puternic în lunga luptă cu boala Parkinson, actorul a răspuns: „Cu dragostea pentru cei dragi. Familia nu este cel mai important lucru, familia este totul”.

Cuvintele profunde au fost confirmate de gestul frumos al lui Igor Protti. Fostul atacant, care se luptă cu cancerul de colon de un an, a hotărât să o conducă pe fiica sa la altar în ziua cea mare.

El a apărut la ceremonie într-un costum albastru deschis, ținut strâns în brațe de fiului său, Nicholas Flavio, iar cu cealaltă mână o ține pe Noemi. O fotografie a evenimentului, postată pe rețelele de socializare, a devenit imediat virală, smulgând afecțiunea a mii de fani și prieteni din lumea sportului.

Într-o postare ulterioară, Protti le-a dedicat o binecuvântare proaspăt căsătoriților: „Fie ca lumea să vă dăruiască o lume a seninătății! Cultivați-vă iubirea în fiecare zi!”.

Cel mai emoționant comentariu, însă, a venit de la fosta sa soție, Patrizia, mama miresei, care a rezumat perfect puterea momentului: „A fost o nuntă frumoasă, plină de iubire, putere și tenacitate. Ai dus-o pe fiica noastră la altar cu o inimă plină de bucurie. Ai fost din nou un tată grozav”.