Cum poți reduce facturile la energie cu până la 30%. Recomandările ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat ce măsuri pot lua românii pentru a-și reduce consumul și costurile de energie în contextul celei mai reci ierni din ultimii cinci ani. Potrivit acestuia, consumul total de electricitate și gaze naturale a crescut cu 20–25% în sezonul rece 2025-2026.

Ministrul a recomandat românilor să verifice ofertele de energie electrică de pe piață. „Sunt aproximativ 100.000 de români care, doar în luna decembrie, s-au portat la un alt furnizor cu un preț mai redus. Acest lucru poate duce la o reducere a facturilor de până la 30%”, a spus Ivan la B1TV.

El a explicat că utilizatorii pot căuta pe Google „comparator oferte energie electrică”, să selecteze județul unde se află punctul de consum și să compare tarifele. „Ofertele variază de la 0,99 lei, există cinci oferte sub 1,12 lei, iar alți operatori vin cu prețuri de 1,59–1,60 lei. Românii pot alege astfel cea mai avantajoasă variantă”, a adăugat ministrul.

Facturi constante și evitarea surprizelor

Pentru a evita situațiile în care două luni facturile sunt mici, iar a treia luna vine cu un cost mult mai mare, Bogdan Ivan le recomandă românilor să instaleze un contor inteligent sau să transmită lunar indexul consumului. „Atât în cazul gazelor naturale, cât și al energiei electrice, acest lucru evită regularizările neplăcute, două luni cu facturi de 100 de lei, urmate de o factură de 500 de lei”, a explicat ministrul.

Asigurarea energiei pentru iarnă

La nivel guvernamental, toate centralele pe cărbune au fost pornite, iar producția este folosită la capacitate maximă pentru a asigura suficientă energie pe piață. „România are depozitele de gaze pline în proporție de peste 50%, mult peste media Uniunii Europene de 40%. Avem suficiente gaze pentru a trece iarna fără perturbații în piață și fără creșteri de prețuri care să afecteze buzunarul românilor”, a spus Ivan.

Plafonarea prețului la gaze și sprijin pentru consumatori

Ministrul a precizat că plafonarea prețului la gaze naturale urmează să fie eliminată la 31 martie, conform calendarului stabilit. „Caut o variantă prin care să păstrăm calendarul eliminării plafonului fără ca prețul să crească cu mai mult de 10% pentru consumatori. Dacă nu există această variantă, iau în calcul o reducere eșalonată a plafonului pe parcursul unui an”, a declarat Ivan.

De asemenea, pentru persoanele cu venituri de până la 2.500 de lei, a fost pregătită o schemă de sprijin pentru sezonul rece 2025–2026, prin care se va acorda o reducere de 100 de lei la factura de gaze naturale. Măsura este susținută de premier și de Partidul Social Democrat, iar costurile estimate pentru această schemă se ridică la aproximativ 800 de milioane de lei.

Clarificări privind criza apei și dialogul politic

Referitor la criza apei potabile din Argeș, ministrul a subliniat că „Ministerul Energiei nu se ocupă de furnizarea apei potabile. Hidroelectrica este o companie listată la bursă, cu statul român acționar majoritar, iar conducerea sa este stabilită conform legislației în vigoare, fără implicarea directă a ministrului”.

Ivan a adăugat că este deschis dialogului cu orice partid sau instituție, „atâta timp cât discuțiile sunt bazate pe argumente, cifre și date reale. Subiectele eminamente politice nu țin de domeniul meu de activitate, dar nu am nicio problemă să răspund oricărei invitații”.

Pe fondul crizei prelungite a apei potabile din județul Argeș, USR a solicitat audierea ministrului Bogdan Ivan în Parlament, la „Ora Guvernului”, pentru a oferi explicații despre măsurile luate de Ministerul Energiei și de Hidroelectrica în zona barajului Vidraru. Mii de locuitori din municipiul Curtea de Argeș și localitățile limitrofe se confruntă de aproximativ trei luni cu lipsa apei potabile.