Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
Depozitele de gaze, pline în proporție de 59%. Ivan: România nu duce lipsă de energie

0
0
Publicat:

Depozitele de gaze ale României sunt pline în proporție de 59%, a afirmat luni ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dând asigurări că țara noastră este departe de orice scenariu care ar însemna lipsă de energie sau eventualitatea unei defecțiuni sistemice a Sistemului Energetic Naţional.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că depozitele de gaze sunt pline în proporție de 59%

În momentul de faţă, astăzi am avut cel mai mare consum din această iarnă şi din ultimii patru ani, de 9.235 de MW instant, lucru care ne duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică. Suntem mobilizaţi atât cu Hidroelectrica, care se află într-o stare foarte bună, avem un mix energetic destul de stabil pentru faptul că producem aproximativ 1.000 MW şi din eolian. De asemenea, colegii de la Complexul Energetic Oltenia produc la maxim energie pe cărbune. Suntem într-o situaţie în care consumul de gaz a crescut foarte mult. Avem o creştere în medie, comparativ cu aceeaşi perioada anului trecut, de 14,5%.

Am atins pragul psihologic de 60 de milioane de metri cubi pe zi, consum, ceea ce ne duce automat la nevoia tot mai mare de a ne sincroniza pe tot ce înseamnă extragere din depozite şi din producţie, plus pentru a echilibra în anumite intervale zona de importuri.

Suntem în situaţia în care, astăzi, în depozitele noastre avem 59% grad de umplere la depozitele de gaze, suntem cu 10% peste media Uniunii Europene şi în situaţia în care, încă de astă-vară, în momentul în care am decis să umplem 100% în depozite se dovedeşte că a fost o decizie inspirată, pentru că astăzi, când avem aceste perioade de ger, putem să spunem că suntem pregătiţi pentru a face faţă oricăror provocări", a afirmat Ivan.

Potrivit ministrului de resort, această perioadă de ger va dura până miercuri, 21 ianuarie, iar Sistemul Energetic Naţional este pregătit la maximum, atât în raport cu producţia de energie electrică, cât şi cu cea de gaze naturale, transportul, distribuţia şi furnizarea.

În urma unor condiţii meteo nefavorabile, au apărut defecţiuni ale sistemului în judeţul Suceava. În patru localităţi sunt 700 de consumatori nealimentaţi, dar se lucrează cu toată forţa pentru ca ei să fie reconectaţi. De asemenea, suntem în situaţia în care, astăzi, România este pregătită şi din punct de vedere al stocurilor de cărbune, deşi colegii noştri din Valea Jiului şi de la Complexul Energetic Oltenia s-au confruntat cu temperaturi de minus 15 grade în această perioadă. Ei au fost la muncă, au extras undeva la 25.000 de tone de cărbune în fiecare zi. Colegii de la Paroşeni lucrează şi o să ţină pornite centralele pe cărbune pentru a ne asigura că, în această perioadă, avem suficientă energie electrică. Păstrăm acelaşi gap de aproximativ 1.200 MW pe importuri. Cred că este cel mai important ca oamenii de acasă să ştie, pentru a evita subiecte care să creeze emoţie, că România se află, azi, total în afara scenariului în care să ducem lipsă de energie, în afara scenariului în care să apară o defecţiune sistemică a Sistemului Energetic Naţional. Toată lumea este pregătită şi m-am asigurat personal că fiecare dintre companiile responsabile sunt pregătite cu toţi specialiştii atât în zona de dispecerat, cât şi în teren. Concluzia e că avem şi gaze, avem şi energie, funcţionăm la maxim pentru a ne asigura că depăşim această perioadă geroasă. În materie de gaze, pot să spun că suntem cu depozite de aproximativ 170 de miliarde de metri cubi mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului trecut", a explicat oficialul.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni după-amiaza Comandamentul Energetic Naţional, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, în contextul temperaturilor scăzute.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atenţionări Cod galben de ger şi temperaturi deosebit de scăzute, valabile pe tot teritoriul ţării până miercuri dimineaţa, respectiv o informare de vreme deosebit de rece, ger, intensificări ale vântului, precipitaţii mixte şi polei, până joi dimineaţa. 

