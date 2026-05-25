Tânăr care susținea Statul Islamic, arestat înaintea unui posibil atac terorist. Un alt simpatizant îl antrena și finanța

Un tânăr italian de 22 de ani, de origine marocană, a fost arestat de poliția din Reggio Emilia și Bologna sub suspiciunea de tentativă de recrutare în scop terorist, inclusiv pentru terorism internațional, potrivit unor surse judiciare. Acesta e bănuit că pregătea un atac în numele organizației teroristie Statul Islamic.

Anchetatorii susțin că, săptămâna trecută, acesta și-ar fi exprimat intenția de a merge în centrul orașului italian Reggio Emilia înarmat cu un cuțit, cu scopul de a răni persoane aflate în zonă, într-o perioadă în care orașul era aglomerat din cauza unor evenimente sportive și culturale, relatează surse judiciare, citate de ANSA și Agerpres.

După ce a fost dus la secția de poliție, oamenii legii au descoperit că tânărul ar fi fost în contact cu un presupus simpatizant al Statului Islamic, care s-ar fi oferit să îl antreneze și să îl finanțeze pentru organizarea unui atac în Italia sau în străinătate.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi acceptat propunerea și s-ar fi declarat susținător al grupării jihadiste.

Era monitorizat încă din 2024

Tânărul se afla sub supravegherea autorităților încă din 2024, după ce fusese arestat în Germania pentru mai multe infracțiuni.

Sursele judiciare afirmă că acesta și-a exprimat în repetate rânduri susținerea față de Statul Islamic, iar în luna ianuarie a fost expulzat din Germania și trimis înapoi în Italia, fiind considerat un risc social.

Un alt incident recent în Modena

Cazul vine la scurt timp după un alt incident petrecut în Modena, unde un italiano-marocan în vârstă de 31 de ani, identificat drept Salim El Koudri, a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, rănind opt persoane.

În acel caz, procurorii italieni au exclus existența unei motivații teroriste, precizând că bărbatul avea probleme psihice.