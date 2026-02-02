PSD vrea bonificații la gaze și energie electrică pentru persoanele cu venituri scăzute. Ce propune ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că persoanele cu venituri sub 2.500 de lei pe lună ar putea beneficia de bonificații la facturile de gaze naturale şi energie electrică.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili, pe segmentul de energie și gaze naturale, propunerea venită din partea Partidului Social Democrat este una foarte clară, şi anume pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venit sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale să beneficieze de o bonificație de 100 de lei lunar în sezonul rece, care începe la 1 octombrie şi se termină la 31 martie. În acest caz vorbim despre iarna anului 2026 spre 2027. În cazul energiei electrice, propunem să se continue schema de sprijin pentru consumatorii care, de asemenea, au până în 2.500 de lei venituri nete, de 50 lei minus la factură în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 şi 31 martie 2027", a spus Ivan, la Palatul Parlamentului, scrie Agerpres.

El a adăugat că, în total, este vorba despre aproximativ 2,1 milioane de locuri de consum pentru energia electrică, respectiv circa 3,7 milioane de persoane care vor beneficia de aceste bonificaţii. În cazul gazelor naturale, măsura vizează aproximativ un milion de puncte de consum, adică 1,7 milioane de beneficiari.

„Este o măsură propusă de PSD care vine să-i sprijine pe românii care au cele mai mici venituri, care au fost afectaţi în cursul anului trecut de eliminarea plafonului la energie electrică, iar pentru faptul că nouă ne pasă de oameni, ne pasă de cei cu venituri mici şi medii, venim cu această schemă de sprijin pentru oamenii care au venituri mici şi medii atunci când vorbim despre plata facturilor la energiei electrică şi la gaze naturale", a afirmat ministrul.