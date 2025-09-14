search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ambasadorul Rusiei, convocat a doua oară după intruziunea dronelor. Oana Țoiu: „Să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi”

0
0
Publicat:

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat pentru a doua oară la Ministerul Afacerilor Externe, duminică, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României. 

Țoiu l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i transmite protestul României / Sursa foto: Arhivă
Țoiu l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a-i transmite protestul României / Sursa foto: Arhivă

A doua convocare în 3 zile a ambasadorului Rusiei la București Vladimir Lipaev: este așteptat la sediul MAE pentru discuții, la ora 18.00

  Oana Țoiu a anunțat, că ambasadorul Rusiei la București Vladimir Lipaev a fost convocat la sediul MAE pentru discuții, de la ora 18.00, în contextul în care o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre. „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”, a adăugat ministra Afacerilor Externe, potrivit digi24.ro

  Este a doua convocare a lui Lipaev la sediul MAE. El a fost chemat și pe 12 septembrie, pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti. „Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicaţii şi anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum şi o ameninţare la adresa securităţii cetăţenilor unui stat Aliat şi partener strategic al României”, arată MAE.

  „Ambasadorul rus în România este convocat și o să vină în această seară la MAE, la ora 18.00”, a declarat Oana Țoiu, întrebată dacă este chemat ambasadorul rus la MAE, duminică la Digi24.

  Întrebată ce se așteaptă să obțină din discuțiile din această seară cu ambasadorul rus, ministra USR a răspuns: „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume din discuția respectivă, cât să comunicăm foarte clar protestul României”. 

  Chestionată dacă există o linie roșie pe care România a comunicat-o Moscovei și dacă pot fi luate măsuri mai aspre, pe lângă această discuție cu ambasadorul Rusiei la București, Oana Țoiu a replicat: „Sigur că da”.

  „Noi lucrăm împreună cu partenerii noștri din unea european, în special la cel de-al 19-lea la pachet de sancțiuni. Și veți vedea, de altfel și reacția câtorva parteneri internaționali în solidaritate cu România astăzi și menționată colaborarea în direcția acestui pachet comun de sancțiuni”, a adăugat ea.

  Întrebată dacă MAE e pregătit să expulzeze diplomați ruși de la București, dacă se repetă astfel de incidente, Oana Țoiu a răspuns: „Există mai multe instrumente diplomatice, însă în acest moment principalul lucru pentru noi este să ne asigurăm că întărim colaborare internațională atât în cadrul NATO, cât și în cadrul UE, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că aceste incidente sunt descurajate”.

Citește și: Alertă maximă în nordul Dobrogei: Două avioane F16 au detectat o dronă în spațiul aerian al României

  „Într-adevăr, nu este improbabil ca ele să mai aibă loc punctual. Noi suntem pregătiți și alături de de aliații noștri facem și lucrurile necesare pentru a construi deciziile, investițiile care ne sunt necesare pentru a întări și mai departe capacitatea noastră de descurajare și apărare”, a completat ea.

  Țoiu a mai spus că este foarte important „să arătăm un mesaj clar că nu este acceptabil pentru noi să intre o dronă rusească în spațiul nostru aerian”.

  „Ce este important în această perioadă este să arătăm unitatea, alături de alți membrii Uniunii Europene, de aliații noștri din NATO, pentru că, de fapt, aceste incidente au loc pe întreg flancul estic. De aceea, România este una din țările care a susținut și susține puternic inițiativele de întărire a flancului estic. La nivel diplomatic, noi lucrăm să avem o colaborare foarte bună între noi pentru a ne permite să ne coordonăm inclusiv la nivel diplomat”, a mai precizat ministra de Externe.

  Ministrul român de externe a păurtat discuții și cu omologul său german, Johann Wadephul, după incidentul cu drona rusească

  Chestionată dacă a avut discuții cu reprezentanți NATO, după incidentul de ieri, înainte de a-l convoca pe ambasadorul rus, Țoiu a spus că a informat „ceilalți parteneri pe care îi avem, atât la nivel NATO, cât și la nivelul UE, dar este o decizie tipică care ține de România”.

  „Sigur că este în aria așteptărilor și a celorlalți parteneri. Pe de altă parte, este foarte important ca oamenii să știe că sunt în siguranță, ca aliații noștri sunt alături de noi și că inclusiv armata română, echipele internaționale sunt pregătite pentru eforturile necesare de descurajare și apărare. De altfel, tocmai am închis acum o conversație telefonică cu ministrul de Externe al Germaniei. I-am mulțumit pentru prezența celor două avioane, care s-au ridicat și ele de la sol, în efortul comun de poliție aeriană”, a mai precizat ea.

  „Este foarte important pentru noi că acest moment, acest lucru este clar, nu doar pentru noi, țările care facem parte practic din flancul estic, dar, așa cum am spus și secretarul general Mark Rutte, este foarte important ca toate țările care fac parte din NATO, toate țările membre ale Uniunii Europene, în ambele cazuri, în acest moment înțeleg importanța protejării flacului estic”, a explicat ministra USR.

Oana Țoiu dă asigurări că „avem garanții de securitate din partea NATO și UE”

  Chestionată dacă a cerut explicit, în numele României, garanții de securitate suplimentare din partea NATO și UE, Oana Țoiu a răspuns: „Avem în acest moment garanții de securitate și din partea NATO și UE, în sensul atât a prezenței NATO pe teritoriul României și a bazelor NATO, cât și a eforturilor comune pe care le facem pentru mecanisme comune de descurajare, așa cum este și pachetul comun de sancțiuni”.

  „Ne aliniem la fiecare pas, atât în format NATO, cât și în format UE, pentru a asigura investițiile și deciziile necesare”, a conchis ea.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce „a gustat”
fanatik.ro
image
Cum ar putea arată succesiunea lui Putin în Rusia: paradoxul cercului de apropiați ai liderului rus
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Şi-a ucis mama pentru că i-a confiscat telecomanda de la televizor: "Mi-am pierdut capul"
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Acoperișul vecinului meu este în curtea mea. Este sau nu legal acest lucru, în 2025?
playtech.ro
image
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Se dau amenzi uriașe. Românii mai au la dispoziție doar două săptămâni să rezolve
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Monica Gabor mesaj clar pentru Cătălin Botezatu, după debutul Irinei Columbeanu în modă: „A fost o experiență”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos