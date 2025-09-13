Reacția lui Zelenski după ce o dronă rusească a pătruns pe teritoriul României. Liderul de la Kiev cere măsuri preventive pentru apărarea României și a flancului estic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia folosește drone pentru a pătrunde în spațiul NATO, inclusiv pe teritoriul României, și solicită măsuri preventive, sancțiuni și apărare colectivă pentru a contracara extinderea agresiunii rusești în regiune.

Rusia amenință regiunea prin incursiuni calculate cu drone, avertizează Zelenski

Printr-o postare făcută pe X, sâmbătă seara, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că incidentele precum pătrunderea unei drone ruse în spațiul aerian românesc demonstrează extinderea agresiunii Rusiei și subliniază necesitatea sancțiunilor, a tarifelor comerciale împotriva Moscovei și a unei apărări colective eficiente în cadrul NATO.

„Astăzi, România a ridicat de urgență avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a răspuns militar la amenințarea reprezentată de dronele de atac rusești.

De fapt, dronele rusești au fost prezente toată ziua în diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv în regiunile de nord, practic de-a lungul frontierei cu Belarus. Potrivit informațiilor preliminare, spațiul aerian belarus a fost, de asemenea, folosit pentru pătrunderea în spațiul aerian ucrainean în direcția Volyn” a scris președintele Ucrainei pe X.

Zelenski: „Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele lor și cât timp pot opera în aer”

Zelenski precizează că „armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele lor și cât timp pot opera în aer.”

„Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Acest lucru nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de rang inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia – și exact așa acționează ei. Pași mici la început, și în cele din urmă pierderi mari.

De aceea, acțiunea trebuie să fie întotdeauna preventivă, bazată pe principiul că nu există amenințări militare „minore” din partea celor obișnuiți să distrugă independența și viețile altora. Rusia este obișnuită cu acest lucru și trebuie să simtă consecințele.” a mai spus liderul de la Kiev.

Președintele Zelenski cere noi sancțiuni împotriva Rusiei și un sistem de protecție colectivă

„Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rusesc. Este nevoie de o apărare colectivă – iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecție. Nu așteptați zeci de „shahed”-uri și rachete balistice înainte de a lua, în sfârșit, decizii.” a mai spus Volodimir Zelenski.

Două avioane F16 au detectat o dronă în spațiul aerian al României

Un mesaj RO-Alert a fost transmis sâmbătă seara în nordul județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian, însă autoritățile dau asigurări că România nu este ținta atacurilor Federației Ruse.

Două avioane F-16 au fost deja ridicate de la sol, de la baza de la Borcea pentru a supraveghea şi pentru a vedea ce se întâmplă în spaţiul aerian românesc.

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta, în urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție.