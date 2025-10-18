search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Alexandru Rogobete, la sediul Băncii Mondiale de la Washington: „Pacienții trebuie să aibă acces la tratamente moderne”

Ministrul Sănătății a avut sâmbătă o întâlnire oficială la sediul central al Băncii Mondiale din Washington, unde a discutat cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani.

Antonella Bassani şi Alexandru Rogobete, la sediul Băncii Mondiale. FOTO: Facebook/A. Rogobete
Antonella Bassani şi Alexandru Rogobete, la sediul Băncii Mondiale. FOTO: Facebook/A. Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit sâmbătă, 18 octombrie, la Washington D.C., cu Antonella Bassani, vicepreședintele Băncii Mondiale, în cadrul unei reuniuni oficiale dedicate dezvoltării sistemului sanitar din România. Întâlnirea a avut loc în prezența reprezentanților din conducerea Băncii Mondiale, atât de la nivel global, cât și din birourile regionale ale instituției din România și Europa.

La discuții a participat și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, semn că proiectele comune România - Banca Mondială vizează nu doar sectorul medical, ci și o abordare financiară integrată pentru reformele în curs.

„Am discutat despre continuarea procesului de reașezare a serviciilor medicale, despre modul în care sunt decontate serviciile către spitale, dar și despre digitalizarea sistemului medical și accelerarea investițiilor în infrastructură. Obiectivul este clar: pacienții să aibă acces la tratamente moderne, iar medicii la tehnologie de ultimă generație”, a scris Alexandru Rogobete într-un mesaj postat pe Facebook.

Oficialul român le-a prezentat partenerilor de la Washington stadiul proiectelor realizate în colaborare cu Banca Mondială, printre care Centrul pentru Arși de la Timișoara, aflat în faza finală de execuție, centrul de la Târgu Mureș, care urmează să fie inaugurat la începutul anului viitor, precum și Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, programat să fie finalizat în 2026.

Rogobete a anunțat și intenția de a construi un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală, un proiect major aflat în pregătire, care va completa rețeaua națională de unități specializate în tratamentul pacienților cu arsuri severe.

„Cred cu tărie că parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială și Statele Unite ale Americii este unul strategic și esențial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate”, a subliniat ministrul.

În cadrul discuțiilor, s-a vorbit și despre întărirea capacității de răspuns a României la urgențele medicale, prin creșterea numărului de paturi ATI complet dotate și integrarea tehnologiilor care sporesc siguranța pacienților.

 „Încrederea ne face bine, mai ales atunci când putem pune pe masa partenerilor noștri proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie - proiecte care se întâmplă, aici și acum”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Politică

