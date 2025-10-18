Începe construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, după ani de amânări. Cum va arăta cea mai mare unitate medicală din Moldova

După ani de întârzieri și planuri rămase doar pe hârtie, Ministerul Sănătății a semnat contractul de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași.

La aproape doi ani după ce Primăria Iași a emis autorizația de construire, proiectul Spitalului Regional de Urgență (SRU) Iași intră în linie dreaptă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, 18 octombrie, semnarea contractului de lucrări, faza a doua, pentru cel mai mare spital din Moldova, la sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS).

„S-a semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași! După ani de amânări, promisiuni sterile și planuri care au rămas doar pe hârtie, astăzi vorbim despre fapte. Despre începutul real al unei construcții care va schimba nu doar peisajul medical al Moldovei, ci și încrederea oamenilor în sistemul de sănătate”, a scris, pe Facebook, ministrul Alexandru Rogobete.

Cum va arăta noul spital

Cu o suprafață construită de peste 200.000 de metri pătrați, noul spital va dispune de 850 de paturi, dotări moderne și tehnologii medicale de ultimă generație, proiectul având are o valoare totală estimată la 3,23 miliarde de lei, dintre care 1,69 miliarde de lei reprezintă valoarea lucrărilor din etapa actuală.

Planurile prevăd ca unitatea să fie organizată pe centre de îngrijire, cu 60 de paturi destinate urgențelor, 45 pentru spitalizarea de zi și 70 de cabinete ambulatorii. În cadrul spitalului vor funcționa 19 săli de operație, precum și servicii avansate de imagistică medicală, radiologie intervențională, endoscopie și cardiologie intervențională.

Proiectul a traversat o perioadă lungă de stagnare, pentru că, deși autorizația de construire fusese semnată de Primăria Iaşi încă din februarie 2023, lucrările propriu-zise nu au început în primăvara următoare, așa cum se anunțase inițial. Primele intervenții pe teren - devierea rețelelor de utilități și organizarea șantierului - au fost amânate, iar licitația pentru lucrările de construcție a fost relansată abia anul acesta.

Ministrul Rogobete a subliniat că demararea efectivă a construcției marchează un moment important în politica de sănătate publică a României.

„Am spus mereu: nu cred în vorbe, ci în fapte. Oamenii trebuie să vadă și să simtă că România se schimbă. Că pentru prima dată, în sănătate, nu mai vorbim doar despre conferințe și declarații, ci despre fapte concrete. Pentru că încrederea nu se câștigă din vorbe, ci din lucruri care se întâmplă”, a declarat el.

În paralel, lucrările la spitalul regional din Craiova sunt deja în desfășurare, iar proiectul similar de la Cluj urmează să intre în faza finală de licitație, cu semnarea contractului de execuție preconizată pentru prima parte a anului viitor.

„Este o investiție istorică pentru România. După mai bine de 35 de ani, țara noastră construiește din nou spitale de la zero. Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății și colegilor de la ANDIS, care au muncit cu seriozitate și profesionalism pentru ca aceste proiecte să se întâmple. Se poate! Construim un sistem medical modern, bazat pe rezultate, încredere și respect pentru oameni și pentru personalul medical”, a mai transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.