România are 3 spitale pentru arși în construcție. Rogobete: „Cei care s-au plimbat pe la minister, sunt cei care acuză astăzi”

Trei spitale pentru pacienții cu arsuri grave se află în construcție, explică ministrul Alexandru Rogobete la interviurile „Adevărul”.

Întrebat câte paturi pentru mari arși are România în prezent, ministrul a precizat, la interviurile „Adevărul”, că „în momentul acesta avem 35 de paturi care pot trata pacienți cu arsuri”. El atrage însă atenția că în cazul pacienților cu arsuri grave a decis în ultimele luni ca aceștia să fie transferați în străinătate:

„Dar de la un anumit procent al suprafeței corporale arse sau dacă pacientul prezintă o serie de alte complicații asociate acestui fenomen clinic, medical, eu am decis începând din iunie să transfer toți pacienții în Europa. Pentru că astăzi România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie”, subliniază Alexandru Rogobete.

Ministrul a evidențiat că lipsa spitalelor de mari arși în România este speculat politic, arătând că, de fapt, țara noastră are 3 spitale în construcție:

„Văd multe persoane care comentează, mă refer aici la politicieni, persoane din mediul politic care comentează că au trecut 10 ani și că nu avem spitale de arși. Eu spun, așa este, nu avem, dar nu pot să nu evidențiez un fenomen important, și anume, construcția celor trei spitale de arși în România a început în anul 2022”.

Primul spital de mari arși va fi finalizat la sfârșitul anului, în decembrie, urmând ca, până la finalul anului viitor să fie terminată construcția în cazul altor două spitale, între care și unul pentru copii:

„Cei care s-au plimbat pe la Ministerul Sănătății până atunci, sunt cei foarte vocali astăzi, care acuză statul român că nu a fost în stare să facă spitale de arși. Mie mi-e greu să înțeleg, poate că așa e politica, dar mie mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost pe acolo spune public că România n-a fost în stare. Eu aș spune că n-a fost persoana sau persoanele respective în stare. Pentru că România, din 2022 începând, construiește spitale noi. Acum, când vorbim, în țara asta se află 20 de șantiere de spitale noi în derulare. Patru din ele vor fi finalizate anul acesta. România construiește spitale noi. Problema nu e România. Problema e cine coordonează aceste proiecte. Spitalul de la Timișoara, primul spital de arși grav din România, va fi finalizat anul acesta în decembrie și va fi dat în folosință probabil în prima parte a anului viitor. Al doilea spital de arși grav din România va fi finalizat anul viitor în primăvară, la Târgu Mureș. Și primul spital de arși grav pentru copii va fi finalizat la finalul anului viitor”, mai spune ministrul.