search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Interviu Avertisment dur de la Ministerul Sănătății: „Dezinformarea medicală e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie să aplice legea” INTERVIU

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la interviurile „Adevărul”, a vorbit despre problemele din sistemul de sănătate, cazul Spitalului Sfânta Maria din Iași, legea privind reforma în sănătate, care a trecut miercuri dimineață de controlul judecătorilor CCR și practicile unor medici care scad încrederea în sistemul de sănătate. 

Prezent la interviurile „Adevărul”, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că „principala problemă a sistemului de sănătate este încrederea”. El a reacționat în cazul de la Spitalul de copii Sfânta Maria din Iași. 

Problema conducerii Spitalului Sf. Maria din Iași 

Consiliul Județean Iași a numit-o miercuri, 8 octombrie, pe Veronica Leonte, medic la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări, în funcția de director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”. Înainte de a fi numită însă, potrivit regulilor, atribuțiile îi reveneau fostului manager, Cătălina Ionescu, numită director medical al spitalului. 

Ministrul a cerut demiterea Cătălinei Ionescu și din funcția de director medical, reclamând prezența acesteia, în continuare, într-o funcție de conducere a spitalului. 

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (...) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (...) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a spus Alexandru Rogobete într-un interviu pentru „Adevărul”. 

„Este noaptea minții”

Ministrul a fost întrebat și cu privire la o posibilă răzbunare politică în contextul tensiunilor dintre PSD și PNL, în contextul în care managerul este numit de șeful de Consiliu Județean, în cazul de față fiind vorba despre Costel Alexe. „Nu vreau să speculez. Nu cred că este corect să amesteci politica când vorbim de viața unor oameni. Spitalul trebuie să funcționeze conform unor reglementări, care există. Faptul că nu le-au aplicat este responsabilitatea lor. Mai ales într-o astfel de situație, responsabilitatea se asumă, nu se pasează. (...) Nu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (...) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”.  

Reforma în sănătate trece controlul constituțional 

FOTO Guvernul României
FOTO Guvernul României

Ministrul a vorbit și despre legea care trecut miercuri dimineață controlul de constituționalitate al CCR, după ce judecătorii au respins sesizarea prtidelor AUR, POT și SOS. „În pachetul acesta care doar ce a trecut de Curtea Constituțională, există anumite reglementări care vor crește numărul de instrumente administrative pentru managerul unității sanitare”, a mai punctat ministrul.   

Lege face parte din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare pe care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

„Mă bucur că pachetul 2 de măsuri a trecut și este declarat constituțional, pentru că în el o să apară, sau apare, de fapt, o reformă, zic eu, de fond, importantă. Pentru prima dată se schimbă paradigma modului de conducere a unităților sanitare și a secțiilor. Pentru că, vedeți, numirea poate fi influențată, neinfluențată, poate fi discutabilă de multe ori, însă mai grav, din punctul meu de vedere, este modul de menținere în funcție a acestei persoane. Faptul că menții în funcția de conducere a unui spital o persoană care nu este performantă.

Citește și: Ministrul Sănătății reacționează la declaraţiile lui Costel Alexe despre chiuvetele de la ATI din Spitalul Sf Maria: „O dovadă de inconștiență"

Și atunci am venit cu această idee și solicitare și mă bucur că am avut susținerea colegilor din Ministerul Sănătății și le mulțumesc pentru că, credeți-mă, direcția juridică, direcția economică, secretariatul general și toți colegii din Ministerul Sănătății au muncit zile la rând până noaptea târziu pentru scrierea acestui pachet de reformă. (...)  Acest pachet aduce o noutate și anume introducerea de indicatori de performanță pentru managementul unității sanitare, indicatori care sunt realizați la nivelul Ministerului Sănătății și se aplică în mod unitar pentru toate spitalele, indiferent de forma de subordonare. Și aici este noutatea. Și o altă noutate, dacă pot spune așa, includerea și introducerea indicatorilor de performanță și evaluarea anuală a șefilor de secție. Iată că introducem două componente de validare și de revalidare anuală a funcțiilor de conducere din spitale, bazându-ne de data asta pe indicatori obiectivi de calitate și de performanță”, a explicat ministrul.

Ministrul a arătat și în ce vor consta acești indicatori: „Vor avea o componentă, evident, administrativă, o componentă medicală și vor mai avea ceva important, și anume, feedback-ul pacientului. Feedback-ul pacientului va fi colectat la nivelul secției, la nivelul unității sanitare, prin module și mecanisme pe care le vor dezvolta la nivel național la Ministerul Sănătății, iar părerea, vocea pacientului va fi transformată, va fi cuantificată în indicator de performanță, care va fi inclus atât în evaluarea generală a șefului de secție, cât și a conducerii, a managerului unității sanitare. (...) Platforma va fi una digitală, una națională și toate datele vor ajunge la Minister, iar Ministerul Sănătății, la finalul anului, va transmite unității sanitare indicatorii, așa cum au fost ei colectați”.

Trei spitale pentru mari arși, în construcție 

Ministrul a fost întrebat și câte paturi pentru mari arși avem în România?

„În momentul acesta avem 35 de paturi care pot trata pacienți cu arsuri. Dar de la un anumit procent al suprafetei corporale arse sau dacă pacientul prezintă o serie de alte complicații asociate acestui fenomen clinic, medical, eu am decis începând din iunie să transfer toți pacienții în Europa. Pentru că astăzi România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie. (...)

Văd multe persoane care comentează, mă refer aici la politicieni, persoane din mediul politic care comentează că au trecut 10 ani și că nu avem spitale de arși. Eu spun, așa este, nu avem, dar nu pot să nu evidențiez un fenomen important, și anume, construcția celor trei spitale de arși în România a început în anul 2022. Atunci când conducerea Ministerului Sănătății a fost preluată de către Partidul Social-Democrat, din care fac parte, și atunci când eram secretar de stat, și împreună cu fostul Ministrul al Sănătății, cu profesorul Rafila, coordonam aceste proiecte.

Citește și: Comisia Europeană deschide trei proceduri de infringement împotriva României

Atunci a început construcția. Interesant este că cei care s-au plimbat pe la Ministerul Sănătății până atunci, sunt cei foarte vocali astăzi, care acuză statul român că nu a fost în stare să facă spitale de arși. Mie mi-e greu să înțeleg, poate că așa e politica, dar mie mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost pe acolo spune public că România n-a fost în stare. Eu aș spune că n-a fost persoana respectivă în stare. Pentru că România, din 2022 începând, construiește spitale noi. Acum, când vorbim, în țara asta se află 20 de șantiere de spitale noi în derulare. Patru din ele vor fi finalizate anul acesta. Problema nu e România. Problema e cine coordonează aceste proiecte. Spitalul de la Timișoara, primul spital de arși grav din România, va fi finalizat anul acesta în decembrie și va fi dat în folosință probabil în prima parte a anului viitor. Al doilea spital de arși grav din România va fi finalizat anul viitor în primăvară, la Târgu Mureș. Și primul spital de arși grav pentru copii va fi finalizat la finalul anului viitor”.

Ar trebui ca medicilor care dezinformează sa li se retragă dreptul de practică

Ar trebui că acelor medici care fac dezinformare să li se ridice dreptul de practică?

„Din punctul meu de vedere, da. Din punctul meu de vedere, da. Nu ai voie ca medic să dai niciun sfat medical decât dacă în spatele sfatului există evidențe științifice. Noi practicăm medicina bazată pe dovezi. Dacă nu ai dovadă, dacă nu ai studiu științific validat, nu tot felul de studii făcute și nepublicate pe niciunde. Vorbim aici de evidență științifică solidă pe care iei o decizie medicală pe care te bazezi în conduita terapeutică. Dacă nu ai toate astea și te-ai pus să-ți dai cu părerea, este malpraxis”, a răspuns ministrul. 

Ministrul a sublinit că legea există și trebuie pusă în aplicare de Colegiul Medicilor.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Au fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologului
observatornews.ro
image
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Soluția ANRE pentru prețuri mai mici la energie. Cum ar putea fi calculate facturile
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Cum a reacționat Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după căsătoria lui din Maldive cu Andreea: „Mă simt prost...”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani