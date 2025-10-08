Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, prezent la interviurile „Adevărul”, a vorbit despre problemele din sistemul de sănătate, cazul Spitalului Sfânta Maria din Iași, legea privind reforma în sănătate, care a trecut miercuri dimineață de controlul judecătorilor CCR și practicile unor medici care scad încrederea în sistemul de sănătate.

Prezent la interviurile „Adevărul”, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că „principala problemă a sistemului de sănătate este încrederea”. El a reacționat în cazul de la Spitalul de copii Sfânta Maria din Iași.

Problema conducerii Spitalului Sf. Maria din Iași

Consiliul Județean Iași a numit-o miercuri, 8 octombrie, pe Veronica Leonte, medic la Maternitatea ”Cuza Vodă” din Iaşi, fost inspector la Casa Judeţeană de Asigurări, în funcția de director interimar la Spitalul de copii ”Sfânta Maria”. Înainte de a fi numită însă, potrivit regulilor, atribuțiile îi reveneau fostului manager, Cătălina Ionescu, numită director medical al spitalului.

Ministrul a cerut demiterea Cătălinei Ionescu și din funcția de director medical, reclamând prezența acesteia, în continuare, într-o funcție de conducere a spitalului.

„Un haos mai mare administrativ nu am văzut în această țară. (...) Nimeni din acel spital nu a putut să îmi explice cum au acționat în momentul în care a apărut primul caz. Documentele au arătat și au evidențiat această lipsă de management. Am cerut atunci imperativ demiterea managerului și oamenilor implicați în această situație. (...) Am solicitat public demiterea managementului, a șefului de serviciu care se ocupă de prevenirea și controlul infecțiilor, demiterea șefului ATI. Observ astăzi că, după două săptămâni, conducerea CJ Iași a decis să repună în funcție aceleași persoane care nu au fost în stare timp de 2 săptămâni să aplice un protocol”, a spus Alexandru Rogobete într-un interviu pentru „Adevărul”.

„Este noaptea minții”

Ministrul a fost întrebat și cu privire la o posibilă răzbunare politică în contextul tensiunilor dintre PSD și PNL, în contextul în care managerul este numit de șeful de Consiliu Județean, în cazul de față fiind vorba despre Costel Alexe. „Nu vreau să speculez. Nu cred că este corect să amesteci politica când vorbim de viața unor oameni. Spitalul trebuie să funcționeze conform unor reglementări, care există. Faptul că nu le-au aplicat este responsabilitatea lor. Mai ales într-o astfel de situație, responsabilitatea se asumă, nu se pasează. (...) Nu cred că era numită politic, era numită de un decident politic. (...) Este noaptea minții, ca după tot ce s-a întâmplat acolo, toate măsurile luate, după, până la urmă solicitarea fermă a ministrului Sănătății, care răspunde de domeniul sănătății, tu, după o săptămână, să vii și să pui în funcție același om sub conducerea căruia a avut loc acest dezastru”.

Reforma în sănătate trece controlul constituțional

Ministrul a vorbit și despre legea care trecut miercuri dimineață controlul de constituționalitate al CCR, după ce judecătorii au respins sesizarea prtidelor AUR, POT și SOS. „În pachetul acesta care doar ce a trecut de Curtea Constituțională, există anumite reglementări care vor crește numărul de instrumente administrative pentru managerul unității sanitare”, a mai punctat ministrul.

Lege face parte din pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare pe care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

„Mă bucur că pachetul 2 de măsuri a trecut și este declarat constituțional, pentru că în el o să apară, sau apare, de fapt, o reformă, zic eu, de fond, importantă. Pentru prima dată se schimbă paradigma modului de conducere a unităților sanitare și a secțiilor. Pentru că, vedeți, numirea poate fi influențată, neinfluențată, poate fi discutabilă de multe ori, însă mai grav, din punctul meu de vedere, este modul de menținere în funcție a acestei persoane. Faptul că menții în funcția de conducere a unui spital o persoană care nu este performantă.

Și atunci am venit cu această idee și solicitare și mă bucur că am avut susținerea colegilor din Ministerul Sănătății și le mulțumesc pentru că, credeți-mă, direcția juridică, direcția economică, secretariatul general și toți colegii din Ministerul Sănătății au muncit zile la rând până noaptea târziu pentru scrierea acestui pachet de reformă. (...) Acest pachet aduce o noutate și anume introducerea de indicatori de performanță pentru managementul unității sanitare, indicatori care sunt realizați la nivelul Ministerului Sănătății și se aplică în mod unitar pentru toate spitalele, indiferent de forma de subordonare. Și aici este noutatea. Și o altă noutate, dacă pot spune așa, includerea și introducerea indicatorilor de performanță și evaluarea anuală a șefilor de secție. Iată că introducem două componente de validare și de revalidare anuală a funcțiilor de conducere din spitale, bazându-ne de data asta pe indicatori obiectivi de calitate și de performanță”, a explicat ministrul.

Ministrul a arătat și în ce vor consta acești indicatori: „Vor avea o componentă, evident, administrativă, o componentă medicală și vor mai avea ceva important, și anume, feedback-ul pacientului. Feedback-ul pacientului va fi colectat la nivelul secției, la nivelul unității sanitare, prin module și mecanisme pe care le vor dezvolta la nivel național la Ministerul Sănătății, iar părerea, vocea pacientului va fi transformată, va fi cuantificată în indicator de performanță, care va fi inclus atât în evaluarea generală a șefului de secție, cât și a conducerii, a managerului unității sanitare. (...) Platforma va fi una digitală, una națională și toate datele vor ajunge la Minister, iar Ministerul Sănătății, la finalul anului, va transmite unității sanitare indicatorii, așa cum au fost ei colectați”.

Trei spitale pentru mari arși, în construcție

Ministrul a fost întrebat și câte paturi pentru mari arși avem în România?

„În momentul acesta avem 35 de paturi care pot trata pacienți cu arsuri. Dar de la un anumit procent al suprafetei corporale arse sau dacă pacientul prezintă o serie de alte complicații asociate acestui fenomen clinic, medical, eu am decis începând din iunie să transfer toți pacienții în Europa. Pentru că astăzi România nu are niciun centru de arși grav, așa cum ar trebui el să fie. (...)

Văd multe persoane care comentează, mă refer aici la politicieni, persoane din mediul politic care comentează că au trecut 10 ani și că nu avem spitale de arși. Eu spun, așa este, nu avem, dar nu pot să nu evidențiez un fenomen important, și anume, construcția celor trei spitale de arși în România a început în anul 2022. Atunci când conducerea Ministerului Sănătății a fost preluată de către Partidul Social-Democrat, din care fac parte, și atunci când eram secretar de stat, și împreună cu fostul Ministrul al Sănătății, cu profesorul Rafila, coordonam aceste proiecte.

Atunci a început construcția. Interesant este că cei care s-au plimbat pe la Ministerul Sănătății până atunci, sunt cei foarte vocali astăzi, care acuză statul român că nu a fost în stare să facă spitale de arși. Mie mi-e greu să înțeleg, poate că așa e politica, dar mie mi-e greu să înțeleg cum cineva care a fost pe acolo spune public că România n-a fost în stare. Eu aș spune că n-a fost persoana respectivă în stare. Pentru că România, din 2022 începând, construiește spitale noi. Acum, când vorbim, în țara asta se află 20 de șantiere de spitale noi în derulare. Patru din ele vor fi finalizate anul acesta. Problema nu e România. Problema e cine coordonează aceste proiecte. Spitalul de la Timișoara, primul spital de arși grav din România, va fi finalizat anul acesta în decembrie și va fi dat în folosință probabil în prima parte a anului viitor. Al doilea spital de arși grav din România va fi finalizat anul viitor în primăvară, la Târgu Mureș. Și primul spital de arși grav pentru copii va fi finalizat la finalul anului viitor”.

Ar trebui ca medicilor care dezinformează sa li se retragă dreptul de practică

Ar trebui că acelor medici care fac dezinformare să li se ridice dreptul de practică?

„Din punctul meu de vedere, da. Din punctul meu de vedere, da. Nu ai voie ca medic să dai niciun sfat medical decât dacă în spatele sfatului există evidențe științifice. Noi practicăm medicina bazată pe dovezi. Dacă nu ai dovadă, dacă nu ai studiu științific validat, nu tot felul de studii făcute și nepublicate pe niciunde. Vorbim aici de evidență științifică solidă pe care iei o decizie medicală pe care te bazezi în conduita terapeutică. Dacă nu ai toate astea și te-ai pus să-ți dai cu părerea, este malpraxis”, a răspuns ministrul.

Ministrul a sublinit că legea există și trebuie pusă în aplicare de Colegiul Medicilor.