Video Dungaciu respinge acuzațiile lui Grindeanu: „AUR este diferit de voi și va ajunge să guverneze, mai devreme sau mai târziu”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, respinge acuzațiile lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora formațiunea ar avea o înțelegere cu PNL pentru menținerea Guvernului condus de Ilie Bolojan la putere. Dungaciu susține că strategia AUR nu este stabilită în urma unor negocieri la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria, ci pe baza unor principii politice asumate public.

„Mesajul nostru este simplu. Nu mai căutaţi raţiunile şi resorturile politice ale Alianţa pentru Unirea Românilor - AUR în cotloanele sau văgăunile Palatelor Cotroceni ori Victoria. Nu de acolo ne extragem mizele. V-am spus-o de la început. Am anunţat principiile acestei bătălii strategice şi ale acestei lupte tactice în care ne-am angajat”, a transmis Dan Dungaciu într-o postare pe Facebook.

Acesta a afirmat că partidul a fost acuzat, pe de o parte, că ar susține actuala guvernare, iar pe de altă parte că ar avea o înțelegere pentru declanșarea alegerilor anticipate.

„Trec peste incoerența acestor acuzații, care nu arată decât o disperare colectivă majoră, în niciun caz o viziune rațională despre ce trebuie făcut în România”, a declarat liderul AUR.

„Despre Palatul Cotroceni şi proiectul Preşedintelui Nicuşor Dan o să vorbim în zilele următoare. Despre partidele politice, reiterez acelaşi mesaj: nu facem politică bazată pe altceva decât pe principii şi pe viziuni strategice pe care le anunţăm românilor, nu doar electoratului nostru, în fiecare zi.

De aceea AUR este diferit de voi. Şi de aceea AUR va ajunge să guverneze România, mai devreme sau mai târziu. Că vă place, că nu vă place”, arată Dungaciu în mesaj.

Dungaciu: „Alegerile anticipate sunt singura soluție”

Prim-vicepreședintele AUR a reiterat că partidul susține organizarea alegerilor anticipate, despre care spune că reprezintă singura modalitate de a restabili echilibrul politic.

„Vrem alegeri anticipate nu pentru că AUR este cel mai bine plasat în sondaje, sau nu doar pentru asta. Vrem alegeri anticipate pentru că este singura soluţie de a reechilibra România, iar relaţia dintre reprezentarea politică instituţională şi opţiunile cetăţenilor să fie adusă într-o minimă concordanţă. Despre asta este vorba”, a spus acesta.

Dungaciu a precizat că AUR este dispus să negocieze pentru declanșarea alegerilor anticipate cu orice partid, inclusiv cu PNL, PSD sau USR.

„Suntem dispuşi ca, de mâine, să începem negocierile pentru alegeri anticipate cu orice partid: fie că este vorba de PNL, PSD, USR sau orice alt partid. Am mai spus că ar fi bine, pentru grăbirea procesului, să participe la aceste negocieri inclusiv reprezentanţii Palatului Cotroceni, de preferat nu cei care una spun în privat şi alta în spaţiul public”, a afirmat el.

Grindeanu: „Bolojan este în funcție pentru că îl țin cei de la AUR”

Declarațiile lui Dan Dungaciu vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat AUR că ar contribui la menținerea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Am certitudinea că de fiecare dată, când spunem da la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii îşi doresc să rămână acolo, cu votul celor de la AUR. Pentru că, în acest moment, Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcţie, fiindcă îl ţin cei de la AUR”, a declarat Grindeanu.

Întrebat despre existența unei înțelegeri între PNL și AUR pentru menținerea liberalilor la guvernare, liderul PSD a invocat votul pentru guvernul Veștea, când parlamentarii AUR ar fi părăsit sala.

„Ce dovadă mai bună este decât faptul că, atunci când a fost votul pentru guvernul Veştea, ei au ieşit din sală, acea acţiune, indirect, ducând la rămânerea în funcţie a lui Ilie Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.