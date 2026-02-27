Finanțarea campaniei lui Nicușor Dan, sub lupa procurorilor după o sesizare a Autorității Electorale Permanente

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sesizat Parchetul General cu privire la finanțarea campaniei electorale a președintelui Nicușor Dan, potrivit unor surse din cadrul instituției.

Potrivit unor informații publicate inițial de G4Media, un ocument semnat de șeful AEP, Adrian Țuțuianu, indică faptul că, în urma „apariției unor suspiciuni privind săvârșirea unor fapte penale, Autoritatea Electorală Permanentă a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

Aceste suspiciuni au apărut în urma controlului efectuat de AEP cu privire la finanțarea campaniei electorale pentru alegerea președintelui României, din anul 2025, context în care au fost verificate toate documentele referitoare la veniturile încasate și cheltuielile angajate de candidatul independent Nicușor-Daniel Dan.

Documentul arată că „au fost efectuate plăți aferente unor cheltuieli electorale pentru care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat (de ex: au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale; au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP), în cuantum total de 870.384,10 lei, fără a respecta prevederile”.

Acest lucru a condus la invalidarea sumei.