Video Alexandru Muraru: „Niciun președinte nu și-a permis până acum să aibă o imixtiune atât de gravă într-un partid politic cum a avut Nicușor Dan”

Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a transmis la „Interviurile Adevărul” că, până în prezent, niciun șef al statului nu și-a permis „să aibă o imixtiune atât de gravă într-un partid politic, așa cum a avut președintele Nicușor Dan”.

„Este, în definitiv, un act profund nedemocratic, acela de a încerca să impună ceva, încălcând orice standarde democratice.”

Îl mai acuză pe președinte că încearcă să slăbească partidele politice prin încurajarea scindărilor și a plecărilor de membri din formațiuni precum AUR, SOS sau POT.

„Cu cât dezbină mai mult și cu cât rupe mai mult din partidele politice, cu atât Nicușor Dan crede că își poate îndeplini obiectivele politice. Este o greșeală foarte mare. S-a mai încercat în istorie, de nenumărate ori, iar rezultatul a fost întotdeauna același. Toate aceste lucruri se vor întoarce împotriva președintelui.”

Președintele PNL Iași susține că un eventual nou partid liberal nu ar avea viitor și ar eșua rapid, la fel cum consideră că a eșuat ALDE.

„Acest surogat de partid liberal, dacă se va naște, va fi mort din start, așa cum a murit și ALDE. PSD nu mai este în situația de a putea oferi ceva. În 2028, jumătate dintre parlamentarii PSD nici măcar nu vor mai avea loc pe liste.”

Nu în ultimul rând, transmite că dacă cabinetul condus de Adrian Veștea va fi învestit, PNL, UDMR și USR au suficiente voturi pentru o moțiune de cenzură

„Faptul că AUR va vota o astfel de moțiune este treaba lor”, adaugă acesta.

Întregul interviu cu președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, poate fi urmărit mai jos: