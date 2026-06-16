Video Muraru îl contrazice pe Veștea în privința voturilor necesare pentru formarea Guvernului. „Spune de multe ori lucruri contradictorii”

Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a spus marți, 16 iunie, la „Interviurile Adevărul” că Adrian Veștea a pretins că are deja majoritatea necesară pentru a fi învestit, bazându-se pe sprijinul lui Eugen Tomac.

„Domnul Veștea spune de multe ori lucruri contradictorii, iar unele neadevărate. Ne-a spus că are voturile necesare, pentru că acest lucru i l-a transmis președintele României și pentru că aceste voturi le-ar fi avut de la Eugen Tomac.

Eugen Tomac s-a retras pentru că nu avea voturile necesare și nu putea merge mai departe doar cu voturile PSD, care are 127 de mandate. Până la 233 este cale lungă.”

Întrebat dacă a fost o greșeală din partea lui Adrian Veștea să negocieze cu partidele POT și SOS înainte ca UDMR să își anunțe poziția, acesta a răspuns că UDMR are „un filon profund democratic”, iar aceste formațiuni „nu au făcut altceva decât să nege existența minorităților naționale în România”.

„UDMR întelege că acesta este un pericol existențial la adresa sa și a minorităților naționale”, a declarat acesta.

Nu în ultimul rând, Muraru spune că liderul PNL, Ilie Bolojan, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, au discutat înaintea ședinței, iar Hunor i-a transmis că UDMR nu este dispus să intre la guvernare decât dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

„Domnul Kelemen Hunor i-a spus, lucru pe care l-a afirmat și public, că, dacă nu are garanția că acest cabinet are un program de reforme, este susținut de o majoritate transparentă și fără forțele extremiste, atunci UDMR este înclinată să nu intre în acest cabinet.”

Întregul interviu cu președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, poate fi urmărit mai jos: