Nicușor Dan a sesizat la CCR Legea privind protecția drepturilor copilului. Măsurile controversate pe care le contestă

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis joi Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Potrivit administrației prezidențiale, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului a fost adoptată cu încălcarea mai multor dispoziții din Constituția României, motiv pentru care a fost sesizată CCR.

Actul normativ adoptat de Parlament în această lună introduce o serie de modificări în legislație. Printre cele mai controversate măsuri se numără eliminarea acordului părinților pentru trimiterea copiilor la psiholog, introducerea unor pedepse cu închisoarea de la 1 la 3 ani pentru părinții care nu își duc copiii la consiliere și trimiterea minorilor care au comis fapte cu violență direct în centre rezidențiale de tip închis, chiar dacă aceștia nu răspund penal.

Președintele argumentează că reglementarea încalcă grav drepturile constituționale ale familiei, principiul interesului superior al copilului, normele CEDO și creează anomalii legislative majore în sistemul penal românesc.

Riscul de a pedepsi de două ori aceleași fapte

Noua lege introduce o infracțiune (pedepsită cu închisoare de la 1 la 3 ani) pentru părinții care nu își duc copiii la consiliere psihologică. Însă Parlamentul nu a eliminat un articol existent din lege, unde aceeași faptă este considerată contravenție sancționată cu amendă. Astfel, o persoană riscă să fie anchetată și sancționată de două ori pentru aceeași faptă.

Pedepsirea tutorilor

Președintele critică faptul că noua lege pedepsește penal „reprezentantul legal” (categorie în care intră tutorii, asistenții maternali sau familiile de plasament) pentru nerespectarea obligațiilor de consiliere, deși textul de bază prevede că această obligație revine strict părinților biologici.

Sancționarea părinților pentru o obligație care revine copilului

Legea nouă prevede că obligația de a merge la consiliere este a copilului, însă îi pedepsește penal pe părinți dacă minorul nu participă, fără ca textul legii să definească clar care este conduita interzisă sau obligatorie pentru părinte în mod concret.

Incriminarea unui minor care nu răspunde penal

Modificarea asimilează refuzul copilului de a participa la consiliere cu infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești. Șeful statului arată că este o imposibilitate juridică, deoarece copiii vizați (sub 14 ani) nu au responsabilitate penală conform legii, deci fapta lor nu poate fi calificată drept infracțiune.

Eliminarea abuzivă a acordului parental pentru consiliere

Legea elimină condiția ca părinții să își dea acordul pentru consilierea psihologică a copilului. Președintele afirmă că statul nu poate interveni unilateral în viața intimă și de familie (încălcând Art. 26 și 48 din Constituție și Art. 8 din CEDO). Constrângerea unui copil la terapie împotriva voinței familiei sale distruge scopul terapeutic și încalcă „interesul superior al copilului”.

Tratarea minorilor ca deținuți

Nicușor Dan arată că noua lege transformă plasamentul într-o pedeapsă mascată (centru de tip închis) pentru minorii care nu răspund penal, o practică declarată deja neconstituțională de CCR încă din 1999. Din cauza criteriilor neclare, un copil riscă să fie separat de familie și închis într-un astfel de centru pentru fapte cum ar fi o amenințare verbală sau o îmbrânceală fără urmări grave.

”Legea are ca obiect de reglementare intervenții asupra legii nr. 272/2004, ce vizează: (i) modificarea art. 84 alin. (4) și (5), prin care participarea copilului la consilierea psihologică devine obligatorie prin efectul legii, fără a mai fi condiționată de acordul parental; (ii) introducerea unei noi soluții legislative la art. 84 alin. (6), prin care se incriminează ca infracțiune nerespectarea de către părinți sau reprezentantul legal a obligațiilor prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) și se asimilează nerespectarea alin. (4) cu infracțiunea de nerespectare a hotărârilor judecătorești; (iii) modificarea integrală a art. 86, prin extinderea criteriilor de dispunere a plasamentului într-un serviciu de tip rezidențial specializat și instituirea obligației direcțiilor de asistență socială și protecția copilului de a înființa cel puțin un serviciu de tip rezidențial pentru copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Specialiștii Administrației Prezidențiale care au ”amendat” legea dezvoltă pe larg toate problemele de constituționalitate.

