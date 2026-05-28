search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Florin Cîțu folosește datele Eurostat pentru a contrazice Guvernul interimar în privința „creșterii nesustenabile”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Fostul premier Florin Cîțu critică dur discursul public potrivit căruia România ar fi avut, în ultimii ani, un model de creștere economică „nesustenabil”, bazat pe consum finanțat prin datorie privată. Într-o analiză bazată pe date Eurostat, Cîțu susține că această narațiune este falsă și că adevărata problemă a economiei românești este datoria publică.

Florin Cîțu. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Florin Cîțu. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

 Cîțu afirmă că, de fapt, România are cea mai mică îndatorare a sectorului privat din UE.

„Pentru toți „specialiștii” care intoxică spațiul public, aud de luni de zile același refren: România ar fi avut un model de creștere „nesustenabil”, bazat pe consum finanțat pe datorie. De aici ar decurge, chipurile logic, nevoia de a crește taxele și de a extinde mâna statului peste sectorul privat. E fals. Iar un singur grafic, dintr-o sursă greu de contestat — Eurostat — arată exact unde este eroarea. România are cea mai mică îndatorare a sectorului privat din Uniunea Europeană. Nu printre cele mai mici. Cea mai mică. Sub Polonia, sub Lituania, sub Bulgaria, sub toți cei 26 de parteneri europeni și mult sub media UE”afirmă Cîțu, citând datele Eurostat privind datoria consolidată a sectorului privat ca procent din PIB.  

Potrivit fostului premier, dacă firmele și gospodăriile din România sunt cele mai puțin îndatorate din Uniune, atunci teoria potrivit căreia creșterea economică ar fi fost alimentată de datorie privată nu se susține.

„Povestea cu „creșterea pe datorie privată” se prăbușește. Nu sectorul privat a produs dezechilibrul. Datoria care a explodat este datoria statului — rezultatul direct al deciziilor politice care au împins cheltuieli permanente peste capacitatea reală a economiei. Aici este nodul problemei”, mai spune Florin Cîțu. 

„Soluția aleasă pentru deficitul statului a fost creșterea taxelor pe privat”

Fostul premier critică și soluția aleasă de actuala guvernare pentru reducerea deficitului bugetar: creșterea taxelor pentru mediul privat. 

„Soluția aleasă pentru deficitul statului a fost creșterea taxelor pe privat. Nu reducerea risipei publice. Nu reforma cheltuielilor. Nu restructurarea aparatului bugetar. Ci extragerea de resurse din sectorul care avea cele mai sănătoase bilanțuri din Europa”, susține el.

„Instituția care administrează deficitul a decis că factura o plătește sectorul care nu l-a produs”

Cîțu afirmă că această decizie a fost propusă chiar de Ministerul Finanțelor și asumată de premier, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o contradicție: instituția responsabilă de gestionarea deficitului ar fi decis ca nota de plată să fie acoperită de sectorul care nu l-a generat:

„Această soluție nu a venit de nicăieri: a fost propunerea Ministerului Finanțelor, însușită apoi de premier. Adică exact instituția care administrează deficitul a decis că factura o plătește sectorul care nu l-a produs. Iar efectele se văd acum. Sectorul privat era încă sănătos, dar a fost tratat ca o rezervă fiscală de exploatat. A fost suprataxat tocmai pentru a acoperi un deficit generat de stat. Apoi aceiași oameni se miră că economia încetinește, consumul cade și investițiile sunt amânate”.

Cîțu concluzionează că „nu există argument economic serios pentru suprataxarea celui mai puțin îndatorat sector privat din Uniunea Europeană”.

„Există doar o opțiune politică: să acoperi deficitul statului din buzunarul celor care produc.Datele sunt publice. Merită citite înainte de a mai repeta lozinci”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
stirileprotv.ro
image
După cenzură, Google își face propriile știri. False. Gândul a descoperit un Fake-News generat de AI-ul motorului de căutare, prezentat ca informație sigură: Google susține că salariul minim brut este mai mare în Romania decât în realitate
gandul.ro
image
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
mediafax.ro
image
Angajatele uneia din cele mai mari companii de stat, agresate de un pensionar în plină stradă. Cine sunt femeile din Ploiești molestate ziua în amiaza-mare
fanatik.ro
image
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
libertatea.ro
image
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
digi24.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros
gsp.ro
image
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
digisport.ro
image
Costi Ioniță a încins Internetul cu remixul piesei „M-am născut lângă Carpați”. Reacția lui Dragoș Dolănescu: „Nu e pentru cei de 50 de ani, dar...”
click.ro
image
„Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Cum afli dacă ai luat amendă în Bulgaria, sancţiunile se primesc şi după doi ani. Metode de plată în 2026
playtech.ro
image
Fotbalistul de la FCSB și-a confirmat plecarea: „În sfârșit, îi mulțumesc lui Dumnezeu!”
fanatik.ro
image
Pe cine ar fi propus Nicușor Dan premier dacă România ar fi fost o republică parlamentară. Condiții stricte pentru organizarea de alegeri anticipate
ziare.com
image
A auzit că Gigi Becali umblă prin oraș cu două milioane de euro și a izbucnit: ”La pușcărie!”
digisport.ro
image
Cum arată rutina zilnică a lui Kim Kardashian. Ia 35 de suplimente pentru siluetă și energie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Andrew Tate, chemat la DIICOT! Noi acuzații pentru influencer
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”
click.ro
image
Tensiuni după finala „Chefi la cuțite 2026”. Bianca Podosu, atac virulent la adresa Marinei Luca. „Degeaba ai școli, dacă nu știi să fii om”
click.ro
image
Maria Dumitru, primele declarații după eliminarea de la Survivor: „După întoarcerea la viața reală, fiecare intră în ritmul lui”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Venezuela Fury foto Instagram jpg
„Nu gătiți nimic, să gătească soțul!” S-a măritat la 16 ani și acum le dă lecții femeilor
clickpentrufemei.ro
Un sanctuar preroman descoperit în provincia italiană Padova (© Soprintendenza ABAP per le province di Padova, Treviso e Belluno)
Un sanctuar preroman îngropat de un potop antic, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fosta membră a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus sub influența alcoolului
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”

OK! Magazine

image
Moartea ei a fost una dintre marile tragedii regale ale secolului XX. Frumoasa regină a murit însărcinată, la doar 29 de ani

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică