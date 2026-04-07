Abrudean respinge scenariile privind schimbarea premierului Bolojan: „Sunt speculații. Observ că se dau pe surse tot felul de propuneri”

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat marți, 7 aprilie, că nu există nicio variantă în care PNL să renunțe la susținerea premierului Ilie Bolojan.

Abrudean a subliniat că este adeptul identificării soluțiilor de a merge înainte în actuala formulă de coaliție, „care a funcționat până la un punct, cu bune și rele”, scrie Agerpres.

„Nu cunosc să fie existat vreo propunere oficială în acest sens. Eu cred că sunt speculații. Observ că se dau pe surse tot felul de propuneri, de trocuri care ar trebui să se facă. Nu cred că suntem în măsură să ne jucăm cu stabilitatea politică a României prin astfel de chestiuni care, repet, din punctul meu de vedere, sunt speculații în acest moment.

Nu a existat sau cel puțin eu nu sunt în cunoștință de cauză cu privire la astfel de propunere și nu cred că cineva serios ar face o astfel de propunere. Nu am cum să speculez pe un lucru despre care nu putem vorbi în acest moment.

Evident că oricărui partid i-ar conveni să aibă premierul cât mai mult timp, să fie la guvernare cu președintele partidului, că la PNL despre asta este vorba: există doar o singură formulă, așa cum BPN a avut de vreo două ori până acum”, a afirmat Abrudean, întrebat în legătură cu informațiile potrivit cărora PSD și-ar dori ca PNL să aibă premierul până în 2028 și să se renunțe la rotativa din 2027, în cazul în care liberalii ar renunța la premierul Ilie Bolojan.

Ce spune despre votul PSD din 20 aprilie

Abrudean a declarat că nu există posibilitatea ca PSD să facă o ofertă pentru ca PNL să renunțe la funcția de premier.

În privința votului decisiv al PSD din 20 aprilie și a unei eventuale retrageri a miniștrilor social-democrați din Guvern, el a spus că decizia va fi luată de conducerea partidului.

„Biroul Politic Național se va reuni și va lua o decizie în acest sens. N-aș vrea să speculez de acum. A fost o rezoluție a ultimului BPN în care s-a stipulat clar care va fi abordarea din punctul nostru de vedere.

Nu considerăm normal ca un partener de coaliție să ne impună premierul pe care PNL îl susține, pe președintele partidului, și nu cred că va fi altă abordare”, a adăugat Abrudean.

Întrebat dacă PNL ar accepta formarea unui guvern minoritar cu sprijinul partidelor suveraniste, președintele Senatului a evitat să se pronunțe: „E o decizie a BPN, nu sunt în măsură și nu vreau să speculez, pentru că e un subiect sensibil care poate să genereze multă instabilitate politică, situația în sine, de care România nu are nevoie în acest moment”.

Abrudean susține continuarea actualei coaliții și respinge varianta unui guvern fără Ilie Bolojan, considerând că poziția PNL este deja stabilită.

El afirmă că preluarea interimară a ministerelor PSD de către PNL și USR este posibilă din punct de vedere constituțional, dar decizia aparține conducerii partidelor.

De asemenea, nu există o susținere clară în PNL pentru ca alte persoane, precum Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare, să preia conducerea Guvernului.

Referitor la rotativa din 2027, când Sorin Grindeanu ar trebui să preia funcția de premier, Abrudean a spus: „După cum vedem, noi nu știm ce facem mâine, suntem în această situație în politica românească, așa că îmi este foarte greu să spun ce va face PNL în 2027”.

„Sigur că PNL de regulă respectă protocoalele coaliției pe care le-a semnat și asta arată și istoria recentă, așa cum arată lucrurile acum, vom respecta protocolul în vigoare”, a adăugat președintele Senatului.