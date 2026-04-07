search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Abrudean respinge scenariile privind schimbarea premierului Bolojan: „Sunt speculații. Observ că se dau pe surse tot felul de propuneri”

0
0
Publicat:

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat marți, 7 aprilie, că nu există nicio variantă în care PNL să renunțe la susținerea premierului Ilie Bolojan.

Mircea Abrudean/FOTO: Gov.ro
Abrudean a subliniat că este adeptul identificării soluțiilor de a merge înainte în actuala formulă de coaliție, „care a funcționat până la un punct, cu bune și rele”, scrie Agerpres.

„Nu cunosc să fie existat vreo propunere oficială în acest sens. Eu cred că sunt speculații. Observ că se dau pe surse tot felul de propuneri, de trocuri care ar trebui să se facă. Nu cred că suntem în măsură să ne jucăm cu stabilitatea politică a României prin astfel de chestiuni care, repet, din punctul meu de vedere, sunt speculații în acest moment.

Nu a existat sau cel puțin eu nu sunt în cunoștință de cauză cu privire la astfel de propunere și nu cred că cineva serios ar face o astfel de propunere. Nu am cum să speculez pe un lucru despre care nu putem vorbi în acest moment.

Evident că oricărui partid i-ar conveni să aibă premierul cât mai mult timp, să fie la guvernare cu președintele partidului, că la PNL despre asta este vorba: există doar o singură formulă, așa cum BPN a avut de vreo două ori până acum”, a afirmat Abrudean, întrebat în legătură cu informațiile potrivit cărora PSD și-ar dori ca PNL să aibă premierul până în 2028 și să se renunțe la rotativa din 2027, în cazul în care liberalii ar renunța la premierul Ilie Bolojan.

Ce spune despre votul PSD din 20 aprilie

Abrudean a declarat că nu există posibilitatea ca PSD să facă o ofertă pentru ca PNL să renunțe la funcția de premier.

În privința votului decisiv al PSD din 20 aprilie și a unei eventuale retrageri a miniștrilor social-democrați din Guvern, el a spus că decizia va fi luată de conducerea partidului.

„Biroul Politic Național se va reuni și va lua o decizie în acest sens. N-aș vrea să speculez de acum. A fost o rezoluție a ultimului BPN în care s-a stipulat clar care va fi abordarea din punctul nostru de vedere.

Nu considerăm normal ca un partener de coaliție să ne impună premierul pe care PNL îl susține, pe președintele partidului, și nu cred că va fi altă abordare”, a adăugat Abrudean.

Întrebat dacă PNL ar accepta formarea unui guvern minoritar cu sprijinul partidelor suveraniste, președintele Senatului a evitat să se pronunțe: „E o decizie a BPN, nu sunt în măsură și nu vreau să speculez, pentru că e un subiect sensibil care poate să genereze multă instabilitate politică, situația în sine, de care România nu are nevoie în acest moment”.

Abrudean susține continuarea actualei coaliții și respinge varianta unui guvern fără Ilie Bolojan, considerând că poziția PNL este deja stabilită.

El afirmă că preluarea interimară a ministerelor PSD de către PNL și USR este posibilă din punct de vedere constituțional, dar decizia aparține conducerii partidelor.

De asemenea, nu există o susținere clară în PNL pentru ca alte persoane, precum Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare, să preia conducerea Guvernului.

Referitor la rotativa din 2027, când Sorin Grindeanu ar trebui să preia funcția de premier, Abrudean a spus: „După cum vedem, noi nu știm ce facem mâine, suntem în această situație în politica românească, așa că îmi este foarte greu să spun ce va face PNL în 2027”.

„Sigur că PNL de regulă respectă protocoalele coaliției pe care le-a semnat și asta arată și istoria recentă, așa cum arată lucrurile acum, vom respecta protocolul în vigoare”, a adăugat președintele Senatului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”
digi24.ro
image
Reguli noi pe aeroporturi, din 10 aprilie. Sistemul EES schimbă modul de intrare în UE a călătorilor
stirileprotv.ro
image
Un fost șofer la Pompieri a ajuns să conducă, fără diplomă, Casa de Pensii a MAI. „Sandu Pompieru”, reclamat de angajați și dat pe mâna Justiției
gandul.ro
image
Nicușor Dan recunoaște că două persoane din campania sa au fost implicate în scandalul pozelor trucate de la prezidențialele din 2025
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, vești teribile: „multiple accidente vasculare” – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! Spitalul Universitar, informații cruciale de ultima oră. Update, marți, 7 aprilie
fanatik.ro
image
Realitatea Plus se închide. CNA i-a retras licența televiziunii de știri
libertatea.ro
image
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Cornel Dinu vine cu noi detalii. Ce i-a spus Mircea Lucescu, într-o discuție purtată recent
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
CNA a retras licenţa Realitatea Plus, iar postul TV se închide
antena3.ro
image
Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
prosport.ro
image
Indicatorul auto alb-negru cu un radar în mijloc. Ce înseamnă, cui se adresează şi unde a fost deja montat
playtech.ro
image
Benzină la 7 lei și motorină la 7,5 lei „prin forță”. Tarifele de rechiziție impuse de stat sunt cu mult sub prețul pieței libere
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Reconstituirea. Fotograful Elenei Lasconi spune povestea pozelor trucate cu Nicușor Dan și cum s-a ajuns la publicare
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea e SUPERBĂ, după ce a dat jos zeci de kilograme. S-a topit pe picioare și arată într-un mare fel. A recunoscut, în sfârșit, ce a făcut. Culmea, nu e greu deloc deloc!
romaniatv.net
image
Breaking News: CNA închide Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite! Licența postului TV a fost retrasă
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Afecțiunea care i-a pus sarcina în pericol Alexandrei Stan. Multe femei pierd sarcina din cauza asta și nu știu
actualitate.net
image
Acuzații grave la adresa lui Gabi Tamaș de la „Survivor România”. Dezvăluirile Viperelor Vesele: „Au fost loviți, îmbrânciți, înjurați”
click.ro
image
Amenințare îngrozitoare la televiziunea rusă: atac nuclear asupra Ucrainei în 48 de ore
click.ro
image
Ce spune medicul cardiolog Dan Tesloianu despre starea lui Mircea Lucescu: „Oricât de mult ai cârpi-o...”
click.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Brian Cox și soția foto Profimedia jpg
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
El este bărbatul care îi dă bani Andreei Popescu: „Datorită ție pot să plătesc chiria, să cumpăr mâncare la copii”
image
Acuzații grave la adresa lui Gabi Tamaș de la „Survivor România”. Dezvăluirile Viperelor Vesele: „Au fost loviți, îmbrânciți, înjurați”

OK! Magazine

image
Meghan, acuzată că-și terorizează fiica, pe adorabila Lilibet! Actualizarea de familie a degenerat

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!