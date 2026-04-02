Video „Nu iau în calcul demisia”. Mesajul lui Bolojan pentru PSD: „Cei care generează crizele trebuie să plătească”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat joi, 2 aprilie, la Europa FM, că nu ia în calcul o demisie din funcție, în contextul tensiunilor politice și al deciziei pe care PSD urmează să o ia în 20 aprilie, subliniind că responsabilitatea pentru eventualele crize trebuie asumată de cei care le generează.

Întrebat direct dacă se gândește să demisioneze, șeful Executivului a respins categoric această ipoteză și a explicat că, în actualul context complicat, consideră că datoria sa este să rămână în funcție și să gestioneze situația cu responsabilitate.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a declarat premierul.

În același context, Ilie Bolojan a făcut referire și la posibilitatea unei moțiuni de cenzură, arătând că partidele au dreptul constituțional de a folosi astfel de instrumente politice.

„Este dreptul fiecărui partid să folosească instrumentele parlamentare, cele constituţionale pe care le are pentru a-şi promova politicile”, a spus el.

Referindu-se la scenariile privind o eventuală schimbare din funcție, premierul a fost întrebat unde se vede la începutul verii și a transmis că prioritatea sa rămâne stabilitatea țării, evitând să facă speculații politice.

„Haideţi să ajungem în data de 1 iunie. Sigur nu voi fi preşedintele Senatului. Din punctul meu de vedere, România are nevoie de stabilitate în perioada următoare. Nu fac strategii pentru astfel de situaţii. Mă concentrez pe ce are nevoie ţara noastră în această perioadă. Sper să nu ajungem într-o atare situaţie, dar dacă se va ajunge, se vor lua deciziile atunci”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă ia în calcul o retragere sau o repoziționare politică, Bolojan a respins ideea unei resemnări și a subliniat că nu a analizat varianta formării unui nou partid.

„Nu. După cum aţi văzut, nu sunt un om resemnat, general. Nu am luat în calcul o astfel de situaţie şi nu cred că vom ajunge la astfel de situaţii extreme”, a punctat premierul.

În ceea ce privește relația cu PSD, liderul Executivului a reiterat că, în cazul în care social-democrații vor genera o criză guvernamentală, PNL nu va mai continua în actuala formulă de guvernare.

„În condiţiile în care PSD va genera o criză guvernamentală, PNL a hotărât că nu va mai fi într-o coaliţie cu PSD”, a declarat Ilie Bolojan, adăugând că liberalii trebuie să rămână un partid relevant și să își promoveze valorile și politicile proprii.

Totodată, premierul a subliniat că România a mai trecut prin perioade dificile și a funcționat inclusiv cu guverne minoritare, exprimându-și însă speranța că nu se va ajunge din nou într-o astfel de situație.

„În situaţii de criză, cum au mai fost, România a funcţionat şi cu guverne minoritare”, a spus el.

Declarațiile au fost făcute într-un context politic tensionat, în care deciziile partidelor din coaliție ar putea influența stabilitatea guvernamentală în perioada următoare.